Crepe doce recheado de chocolate em creme e pedaços de morango que derrete na boca na primeira mordida Foto: Marcela Cunha Por Redação Paladar Crepe de chocolate com morango Massa crocante e recheio que derrete na boca na primeira mordida: faça a receita deste doce da Crepelocks Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 6 porções

Uma combinação difícil de falhar é chocolate com morango. A dupla agrada aos fãs de sobremesas e àqueles que não gostam de doces enjoativos, já que a fruta ajuda a quebrar a sensação. E por que não juntar os dois em um crepe? Foi o que fizemos quando enviamos um pedido para o restaurante especializado no assunto, CrepeLocks, que fica localizado no Rio de Janeiro. O resultado foi um crepe de Nutella, recheado com morango e decorado com algumas castanhas. Deu água na boca? Então não passa vontade, pois a receita é fácil e rápida de fazer e o doce fica muito gostoso.