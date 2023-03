Crumble de maçã Foto: Anninha Batista Por Redação Paladar Crumble de maçã com aveia Aposte nessa receita da chef e nutricionista Anninha Batista Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

Esse doce é especialmente dedicado para pessoas que procuram uma comida saudável e doce na medida certa. O crumble é um prato doce de origem britânica, feito de compota de frutas com uma cobertura crocante. Servido normalmente com creme, nata ou sorvete, é perfeito para comer após uma refeição quente. Essa sobremesa é super versátil e pode ser feita com uma variedade grande de frutas. No nosso caso, estamos utilizando a maçã, pelo seu teor adocicado. Gostou? Então venha conferir o modo de preparo!