Vitamina clara, de maçã verde e goiaba, servida em uma taça alta de vidro. Há metade de uma maçã apoiada do lado esquerdo da base da taça. A superfície é uma mesa com uma toalha branca, com quadrados na mesma padronagem. Foto: Leonardo Souza | Estadão Por Redação Paladar Deliciosa vitamina de maçã verde e goiaba vermelha A nutricionista Gabriela Cilla te ensina como combinar o sabor da maçã verde com a goiaba Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Quer variar o cardápio do café da manhã? Trazemos agora uma ideia nova para animar as suas manhãs! Essa receita da nutricionista Gabriela Cilla apresenta uma combinação diferente - com maçã verde e goiaba. O legal de fazer essa mistura é usar somente metade de uma maçã. Desse modo, sua bebida não fica muito aguada e nem o sabor muito forte. Não tire a casca, pois é lá que estão todos os antioxidantes presentes na maçã. Quando juntamos com a goiaba, também trazemos uma grande quantidade de vitamina C. Para aqueles que gostam de algo mais proteico, é interessante apostar em proteínas em pó. O que combina bastante com essa bebida são proteínas no sabor baunilha ou sem sabor mesmo. Gostou da ideia e se interessou pelo sabor? Venha conferir o passo a passo: