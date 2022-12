O Ano Novo e o Natal estão chegando, e aquele momento de dúvida sobre o cardápio da vez é quase inevitável: afinal, o que servir como prato principal e sobremesa? Mas este ano você não precisa se preocupar com os doces, nós vamos te mostrar ótimas opções e o melhor: sem cair em clichês. Para montar uma lista impecável e com sabor de final de ano, levamos para o chef e panificador Gustavo Young o desafio de criar doces criativos, saborosos e simples. A escolha não poderia ter sido melhor. Ele desenvolveu sete opções incríveis de sobremesas, dando uma carinha nova aos doces de Natal e de Ano Novo, e nós pegamos todas as dicas para você. Prepare-se para aprender sobremesas fáceis, rápidas e deliciosas para você arrasar nas suas ceias!

Quebra-quebra de chocolate com castanhas, frutos secos e flor de sal

Quebra-quebra de chocolate caseiro com castanhas e frutos secos, fácil de se fazer e que irá deixar sua ceia ainda mais diversificada Foto: Taba Benedicto

Chocolate nunca falha, né? Mas para sair do lugar comum, que tal conhecer um jeito fácil e super rápido de fazer uma versão caseira de um quebra-quebra, que fica muito saborosa e não muito doce, já que mistura algumas frutinhas e castanhas? Gus Young garante que nem precisa se preocupar com a parte da temperagem, porque ele te ensina uma maneira descomplicada de preparar o chocolate. Confira o passo a passo do quebra-quebra de chocolate com castanhas, frutos secos e flor de sal.

Banoffee

A banoffee do chef Gustavo Young tem o recheio de toffee com doce de leite, o que deixa o sabor do doce mais equilibrado Foto: Taba Benedicto

Esta receita de banoffee é leve e não fica enjoativa, pois, diferente das que levam recheio de doce de leite puro, a proposta do chef Gustavo Young é mais suave, acrescentando à mistura açúcar com a gema, trazendo também uma textura de puxa-puxa, por causa do caramelo, com o creme de leite e a manteiga.

Bolo de chocolate com castanhas e frutos secos sem farinha tipo chocotone

Bolo de chocolate 70% é ideal para servir após a ceia, pois ele é levinho e lembra um chocotone Foto: Taba Benedicto

O panetone e o chocotone são receitas mais difíceis de fazer em casa, principalmente quando você não é um expert da gastronomia. Por isso, Young se propôs a criar um bolo de chocolate sem farinha, que fica no formato do panetone, é docinho na medida certa e ainda tem aquela massa bem levinha, misturada com castanhas e frutos secos. Topa aprender? Com certeza, a sobremesa vai te render vários elogios e ainda, se sobrar, vai ficar perfeita no café da manhã do dia seguinte. Confira o passo a passo.

Chocotone em camadas inspirado no tiramisù

O chef Gustavo Young reinventou o chocotone, misturando-o com o tiramisú; o resultado ficou uma sobremesa não muito doce e perfeita para sua ceia Foto: Taba Benedicto

É claro que não deixaríamos o tão amado chocotone de fora, não é mesmo? Para quem é fã do pão doce, Gustavo Young reinventou o prato, que normalmente é servido em cafés da manhã e da tarde, e o transformou em uma sobremesa perfeita para servir depois da ceia. O segredo está em remontar o chocotone, usando o creme intercalado com a massa dentro da própria embalagem de papel. Não se preocupe, o preparo é fácil, fica pronto rapidinho e é uma delícia! Veja como fazer o chocotone.

Panetone em camadas inspirado no merengue

O panetone de frutas em camadas inspirado no merengue é prático de se fazer, tem um sabor bem equilibrado do doce com a fruta e ainda deixa sua mesa muito mais bonita Foto: Taba Benedicto

Esta aqui é um pouquinho diferente da anterior, mas segue o mesmo princípio de remodelagem do panetone pronto, usando massa e recheio. O chef e panificador fez uma versão dedicada àqueles que amam um bom panetone com frutinhas e se inspirou no merengue. A mistura leva o creme do merengue, muitos morangos e suspiros triturados. Impossível resistir. Veja como preparar o panetone inspirado no merengue.

Rabanada de Sourdough Tartaruga

Rabanada é ideal para o café da manhã ou brunch, e o chef Gustavo Young aconselha consumi-la acompanhada de um suco ou café Foto: Taba Benedicto

Apesar do nome difícil, esta rabanada nada mais é do que aquela clássica, que toca o coração de todas as gerações e que, provavelmente, conquista seu paladar na primeira mordida. A rabanada é feita com fatias do pão Tartaruga do chef, que pode ser encontrado em diversos mercados, mas é possível usar também um pão de fermentação natural. Gustavo explica que para uma rabanada bem gostosa não necessariamente é preciso usar pão amanhecido. Aqui, ele ainda deu diversas dicas de como não errar na hora do preparo e desmistificou todos os boatos por trás do doce. Não deixe de conferir a Rabanada de Sourdough Tartaruga.

Rabanada de Sourdough Tartaruga, creme de castanhas e cacau e frutas vermelhas

A rabanada vai perfeitamente bem com açúcar e canela, mas também combina muito bem se leva uma pasta de castanha com algumas frutinhas Foto: Taba Benedicto

Para te deixar com mais opções, Gus Young também ensina a fazer um outro complemento para sua rabanada, usando um creme de castanhas e cacau e diversas frutas vermelhas do seu gosto. O resultado fica magnífico e, com isso, ele comprova que dá para sair do tradicional sem abrir mão do doce clássico das ceias brasileiras. Se quiser aprender mais, clique aqui e confira todas as dicas que o chef compartilhou. São muitas!