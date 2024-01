Bolo é sempre uma boa pedida, ainda mais se o preparo for simples e o resultado muito saboroso, fofinho e molhadinho, concorda? Sendo assim, separamos 10 receitas simples de bolos que vão dos mais básicos, como o de chocolate, até os mais diferentões, como o de morango sem leite. E tudo super saboroso, porque quem disse que um bolo simples precisa ser sem graça? Confira:

Bolo de chocolate amargo com calda de brigadeiro

Bolo de chocolate com massa de cacau em pó 100% e calda de brigadeiro para equilibrar os sabores Foto: Felipe Rau | Estadão

Um bolo de chocolate amargo quentinho é uma ótima opção, mas com calda de chocolate mais doce e granulados pode ficar ainda melhor. Esta versão da confeiteira do Açucareiro da Nana, Nana Fernandes, é ideal para aquele momento do café da tarde em que juntam os amigos e a família, já que ele rende 10 fatias.

Bolo de chocolate com mousse de chocolate branco

Aprenda a fazer o bolo mousse de chocolate branco da cena de 'Lilo & Stitch' Foto: Taba Benedicto

Um bolo de chocolate simples pode ganhar um novo sabor se for dividido em dois para ser recheado com um mousse de chocolate branco, por exemplo. E a receita deste doce cremoso - criado pelo confeiteiro Cesar Yukio - ainda agrada fãs do filme ‘Lilo & Stitch’, já que foi inspirado na obra da Disney.

Bolinho de baunilha

Aprenda a fazer este bolo de baunilha tipo Ana Maria que aparece no filme da Disney 'Wall-E' Foto: Taba Benedicto | Estadão

Um bolo aparentemente comum, o segredo do chef Cesar Yukio para fazer este bolinho de baunilha, inspirado no filme do Wall-E, é usar uma forminha de mini bolo inglês e recheá-lo com o creme de baunilha, super simples, né?

Bolo gelado de coco e abacaxi

Bolo de coco com abacaxi gelado e embrulhado da festa da Janaína Rueda Foto: Mauro Holanda | Bar da Dona Onça

Nada melhor que um bolo gelado neste calor. Por isso, separamos esta receita da chef Janaína Rueda de bolo de coco com abacaxi. Um sucesso de crítica e público, sempre!

Bolo de chocolate com café

Bolo de chocolate com café da chef Heloísa Bacellar Foto: Ana Bacellar | Na Cozinha da Helô

Chocolate com café é uma ótima combinação, ainda mais em um bolo para um lanchinho à tarde. Este da Heloísa Bacellar leva um café, que deve ser bem forte, e chocolate meio amargo.

Bolo de melado

Experimente este bolo de melado, que é feito com poucos ingredientes Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Feito com o melado da cana, a receita do bolo da chef Heloisa Bacellar, do Na Cozinha da Helô, rende 1 bolo médio e o sabor pode ser diferente de tudo o que você já provou.

Bolo de banana com farinha de rosca

Bolo de banana feito com farinha de rosca da chef Heloísa Bacellar Foto: Ana Bacellar | Na Cozinha da Helô

O bolo de banana-nanica, idealizado pela chef Heloísa Bacellar, também pode ser feito com outro tipo de banana. Irá ficar gostoso da mesma forma. Então, fique à vontade se quiser experimentar uma variação.

Bolo de morango sem leite

Bolo de morango idealizado pela chef Heloísa Bacellar Foto: Ana Bacellar | Na Cozinha da Helô

As chances de você ter provado um bolo de morango simples, que não leva calda e também não se assemelha àqueles de aniversário, bastante recheados, são pequenas, certo? Pois chegou a hora de você experimentar este quitute doce, simples e super diferente, feito pela chef Heloísa Bacellar.

Bolo de chocolate 70% sem farinha com frutos secos e castanha-baru

Bolo de chocolate 70% é ideal para servir após a ceia, pois ele é levinho e lembra um chocotone Foto: TABA BENEDICTO

Com oito ingredientes, você consegue fazer um bolo que não fica tão doce e muito menos enjoativo. A receita do chef Gustavo Young leva chocolate 70%, damasco, figo e castanha-baru.

Bolo de laranja feito com arroz, zero lactose e zero glúten

Bolo de laranja feito de arroz, sem lactose e sem glúten com calda de suco de laranja e açúcar de confeiteiro Foto: G4F Agenciamentos

Um bolinho de laranja sem lactose, sem glúten e com uma caldinha de suco de laranja com açúcar de confeiteiro? A chef Raquel Novais idealizou uma massa fofinha, macia e muito gostosa, usando arroz. Dá para acreditar?

