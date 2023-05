Um dos momentos mais esperados pela maioria dos brasileiros chegou! A época de festa junina é uma das mais animadas e repletas de variedade de comida boa. Desde receitas salgadas a até doces de todos os cunhos, o São João é um fenômeno nacional.

Também, pudera. Com noites frias, bebidas quentes, muuuuuita comida gostosa, bandeirinhas, músicas animadas, quadrilha e fogueira, tem coisa melhor?

Então aproveitamos toda a inspiração da época para dar uma conferida nos bolos típicos de festa junina, que viram os astros do café da manhã com café preto e campeões do lanche da tarde com chá quente, por exemplo.

Pedimos para que alguns chefs separassem suas receitas preferidas de bolos que mais lembrassem festa junina. Conseguimos opções divinas, vale conferir: bolo de tapioca, bolo de maçã, cravo e canela, bolo souza leão, bolo de fubá com goiabada e mel, bolo de inhame, bolo mármore, bolo mané pelado, bolo ‘de nada’, bolo de banana com farinha de rosca e dedinho de iaiá.

Pegue o seu par, coloque uma blusa xadrez e vá escolher qual o bolo mais gostoso para ganhar essa disputa. Confira abaixo os concorrentes:

Bolo de tapioca

Bolo de tapioca Foto: Roberto Seba

A tapioca é um dos ingredientes que nos remete à festa junina, fogueira, quentão e todos os outros típicos tópicos dessa época. Bem docinho e cremoso, o bolo de tapioca, da chef Joyce Galvão, é perfeito para o café da manhã dos campeões, ainda mais quando servido junto com um delicioso café quente.

Bolo de maçã, cravo e canela

A gente começa a aproveitar este bolo bem antes de ele ficar pronto: o perfume que vai tomando conta da casa enquanto está no forno é delicioso. Ele é macio, perfumado e reconfortante.Veja a receita. Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

Quem consegue resistir a um bolo de maçã, cravo e canela durante o café da tarde? Recheado de especiarias, essa receita do livro My Kitchen Year, de Ruth Reichl é fácil de ser feita e com certeza vai deixar um aroma marcante espalhado pela sua casa.

Bolo souza leão

Outra receita oriunda de Pernambuco, um dos bolos mais tradicionais do Brasil. Trata-se inclusive de um Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado. Feito com massa puba, gemas e leite de coco, tem lugar garantido na mesa junina.Descubra como é feita a receita de Thalita Barros. Foto: Roberto Seba/Estadão

O bolo souza leão é um doce brasileiro típico de Pernambuco e traz consigo a cara da festa junina. Essa sobremesa remete às músicas de São João, noites frias e bebidas quentes, com muita alegria, bandeirinhas e fogueiras. Essa receita foi apresentada por Thalita Barros na aula “Mandiopão” durante o 8º Paladar Cozinha do Brasil - e é sucesso desde então. Confira o passo a passo.

Bolo de fubá com goiabada e mel

Bolo de fubá com goiabada Foto: Água Doce Sabores do Brasil

O bolo de fubá com goiabada e mel é uma verdadeira perdição. Esse doce é perfeito para uma sobremesa, ou para um café da tarde com café preto ou chá bem quente. O restaurante Água Doce Sabores do Brasil mostra o passo a passo do doce.

Bolo de inhame

Receita de bolo de inhame Foto: Felipe Rau|Estadão

Também conhecido como cará, o inhame é um tubérculo, que proporciona um sabor único e pode ser incorporado a outros ingredientes que terão seu sabor realçado. Um exemplo é esse bolo de inhame, o doce perfeito para servir como sobremesa ou acompanhamento para lanche da tarde. Essa versão do bolo de inhame é super macia e cremosa, perfeita para ser degustada com um café quente.

Bolo mármore

Bolo mármore de baunilha e chocolate da chef Heloísa Bacellar Foto: Ana Bacellar | Na Cozinha da Helô

A chef Heloísa Bacellar, do blog ‘Na Cozinha da Helô’, idealizou uma receita de bolo mármore de baunilha e chocolate usando liquidificador, o que deixou tudo mais fácil. Além de rápido de preparar, é muito gostoso.

Bolo mané pelado

Delicioso bolo mané pelado Foto: Dona Doceira

O bolo mané pelado é uma receita de bolo de mandioca que tinha tudo para dar errado, mas acabou resultando em um sucesso de crítica e público, mesmo com seu jeitinho menos fofinho. O bolo mané pelado, da Dona Doceira, é uma receita bem fácil de ser feita em casa, ideal para ser consumido com um cafezinho recém-passado.

Bolo ‘de nada’

De nada? É, mas de insosso este bolo não tem nada. Leva iogurte natural para deixar a massa macia, além de essência de baunilha e canela em pó. Pode acreditar, vai ser o sucesso absoluto da festa.Veja a receita. Foto: Tadeu Brunelli/Estadão

O ‘bolo de nada’ não é tão de nada assim. A chef Heloísa Bacellar afirma que esse bolo fica sempre muito gostoso e utiliza poucos ítens, nada além dos ingredientes mais simples que se encontram mais facilmente dentro de qualquer geladeira. O segredo desse bolo de liquidificador é a cobertura que você irá escolher e pode ser a que mais te agrada, podendo ir de algo derivado de chocolate, até uma cobertura de frutas, que também combina bastante.

Bolo pé de moleque

Bolo pé de moleque de Caruaru. Foto: Leo Caldas|Estadão

Em Caruaru, em Pernambuco, uma das tradições das grandes festas juninas é o bolo pé de moleque. Esse doce é feito com farinha de mandioca, ovo, goiabada, coco e castanha de caju. A chef Maria Eugênia da Silva, conhecida como Dona Maria do Bolo, ensina o passo a passo:

Dedinho de iaiá

Toda cozinheira tem a sua versãode bolo de mandioca. Esta aqui pode ser a sua, é simples e fácil de fazer, fica bem fofinho porque leva claras em neve na sua receita.Confira. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Versões de bolo de mandioca nunca são demais, não é mesmo? Você já conhece o bolo dedinho de iaiá? É uma versão de bolo de mandioca deliciosa, bem simples e fácil de preparar. Por levar claras em neve na receita, tem uma consistência bem fofinha e cremosa. Essa receita é quase um patrimônio familiar passado de gerações. A mãe do chef Chico Ferreira, do Le Jazz, dona Regina Ferreira ensina o passo a passo dessa receita.