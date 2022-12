O Réveillon é um momento de reflexão, celebração de conquistas e contemplação de novos objetivos. Nada melhor que um bom drinque para brindar a virada em grande estilo, não é mesmo? Do gim tônica à caipirinha, elaboramos a lista definitiva de drinques para o Ano Novo, testados e aprovados nos melhores bares e restaurantes.

São dez receitas práticas e deliciosas, perfeitas para degustar e servir para seus convidados no Réveillon. Drinques com vodca, gim, pisco - trouxemos de tudo um pouco. Afinal, passar a virada bebendo do bom e do melhor é presságio de um ano bom que vem por aí, não é mesmo? Confira!

Gim tônica com abacaxi

Nada melhor que um gim tônica para abrir os trabalhos! O drinque de origem britânica já virou presença garantida nos bares e restaurantes brasileiros, e é muito fácil e prático de preparar. Trouxemos uma versão diferente, que leva abacaxi e alecrim, servida na Casa Tucupi e elaborada pela chef Amanda Vasconcellos. Confira!

Dry Martini

O dry martini ficou conhecido mundialmente por ser o coquetel favorito do James Bond, que sempre pede para o drinque ser batido, não mexido. Evidentemente o espião não entende nada de coquetelaria, pois o drinque fica muito melhor em sua forma clássica, apenas misturado com uma colher. Aprenda a fazer o dry martini do Spot, que segue a receita tradicional.

Clover Club

Drinque americano de origem antiga e sabor inconfundível, o Clover Club aos poucos vem ganhando seu espaço nos bares brasileiros. O coquetel leva gim, xarope de framboesa e clara de ovo, e o resultado é cremoso e docinho. Trouxemos a receita de Clover Club do Restaurante Cora, que ensina o passo a passo completo, desde o preparo do xarope de framboesa até a finalização.

Negroni

Essa é para quem gosta de drinques amarguinhos. Clássico da coquetelaria, o negroni é um drinque simples e delicioso, à base de campari, vermute e gim . A versão que trouxemos, servida no Stella Restaurante e elaborada pelo bartender Lucas Silva, complementa o azedinho dos destilados com notas frutadas de abacaxi. Experimente!

Boulevardier

Considerado um drinque “irmão” do negroni, o Boulevardier também é amarguinho e leva Campari no preparo. A diferença está no destilado: o gim é substituído por uísque, resultando num sabor mais forte e encorpado. Aprenda a fazer a versão servida no Spot e surpreenda seus convidados.

Caipirinha de limão perfeita

Esse aqui não pode faltar, né? A caipirinha de limão é um clássico que nunca sai de moda, além de ser indiscutivelmente o drinque favorito dos brasileiros. Apesar de fácil, muita gente erra ao preparar a batidinha de limão. Confira o passo a passo da caipirinha de limão perfeita, elaborada pelo bartender Laércio Zulu.

Pisco Passion

Chegou a hora de um drinque diferentão! O pisco é um destilado à base de uva muito saboroso, que tem sua origem disputada pelos chilenos e peruanos. Criado nos anos 90, o Pisco Passion é um drinque refrescante e cremoso, que leva limão, maracujá e clara de ovo. Confira a receita de Pisco Passion servida na Votre Brasserie.

Bramble

O bramble foi criado nos anos 80 por um bartender londrino, que encontrou o equilíbrio perfeito entre limão, gim e amora. Além de delicioso, o Bramble também agrada aos olhos com sua aparência colorida e chamativa. A receita a seguir é super simples, servida no Josephine.

Americano

A festa está acabando, mas ainda tem espaço pra mais! Apesar do nome, o Americano tem origem italiana, criado em meados do século 19. A versão servida no Spot leva campari, club soda e laranja, e o resultado é amargo e refrescante, perfeito para dar um gás quando a celebração já estiver se encaminhando para o final.

Cuba Libre

O último drinque da virada não podia ser outro, né? A Cuba Libre é super fácil e rápida, basta misturar rum com refrigerante de cola e finalizar com limão, sem invencionices. O drinque é perfeito para preparar no final quem deseja chegar com gás até o final da festa, não tem erro. Termine sua Cuba Libre, pule suas ondinhas e prepare-se para mais um ano!