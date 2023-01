Curtiu o Réveillon, mas passou do ponto nos comes e bebes? Nada melhor do que um pratinho leve para ajudar a recarregar as baterias nesse início de ano. Pensando nisso, trouxemos dez receitinhas saudáveis e deliciosas. Tem saladinhas, sanduíches e até receita vegana. Paladar pensou em tudo! O preparo das receitas é fácil, perfeito para quem quer dar aquela reequilibrada no organismo, recuperar o bem-estar e começar 2023 com o pé direito. Vamos preparar os pratos? Confira o passo a passo!

Salada grega

Saladinha saborosa para uma refeição em grande estilo! A receita leva ingredientes característicos da culinária da Grécia e é um dos pratos mais tradicionais do país. O prato é saudável e colorido - levando queijo, azeitona, pepino e tomate. Confira a salada grega do Frescalis, versão simples, rápida e deliciosa.

Ceviche

Prato tradicional da culinária peruana, o ceviche é uma ótima opção para quem quer uma entradinha saudável e saborosa. Aprenda a fazer o ceviche de pescada com batata doce do Rinconcito Peruano, receita que leva coentro, pimenta dedo-de-moça e muito limão.

Club sandwich de salmão

Um salmãozinho vai bem também, né? O club sandwich de salmão defumado do Bar Astor é a escolha perfeita para quem ficou com vontade de bater um sanduba. A receita também ensina o preparo de uma deliciosa maionese de abacate, que casa muito bem com o sabor do peixe defumado. Confira!

Suco de pitaia

Um bom suco é uma excelente escolha para quem quer recuperar as energias. Com isso em mente, trouxemos a receita de suco de pitaia do Art Cozinha de Fusão, refresco versátil que permite o uso de outras frutas, além da pitaya.

Penne integral com presunto cru

Ficou com vontade de um macarrãozinho? Aprenda a preparar o penne integral com presunto cru do Le Pain Quotidien, receitinha leve, prática e deliciosa. O prato leva rúcula, tomate e creme de ricota, e a mistura de sabores vai te deixar querendo mais. Confira o passo a passo e ponha a mão na massa!

Falso risoto de couve-flor

Essa é para os veganos! A receita de falso risoto de couve-flor do chef Raphael Vieira é servida no Restaurante 31. Ela é super prática e rende quatro porções, ideal para servir seus convidados no almoço. A couve-flor substitui o arroz arbóreo do risoto tradicional. O resultado é divino. Aprenda o passo a passo e se delicie!

Sanduíche de atum

Outro sanduichinho, dessa vez de atum. O sanduíche de atum do Mr. Cheesecake Deli é super leve e conta com uma pasta de atum temperada que pode ser aproveitada em outras receitas. Além do atum, o sanduíche é montado com alface e tomate, dentro de um delicioso bagel. Mas fica a seu critério: você pode usar qualquer tipo de pão.

Pink lemonade

Mais um refresco delicioso! A pink lemonade da The Slow Bakery é um coquetel sem álcool que leva limão-siciliano e chá de hibisco. A receita ensina como fazer o chá de hibisco e o preparo do coquetel é feito no liquidificador mesmo.

Atum com burrata

A burrata é um queijinho cremoso feito com muçarela e creme de leite, tradicional da culinária italiana. Além de delicioso, o queijo casa bem com diversas receitas, desde saladinhas até carnes. O atum com burrata servido no restaurante Vino! é leve, saboroso e acompanha um delicioso molho pesto.

Bolo de iogurte e limão

Por fim, um docinho. O bolo de iogurte com limão da chef Heloísa Bacellar é inspirado em uma tradicional receita francesa, criada nos anos 50. O resultado é um bolo fofinho e saboroso, que pode ser feito com qualquer tipo de limão. O doce é perfeito para encerrar o primeiro dia do ano e adoçar o seu 2023!