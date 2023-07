Algumas pessoas dizem que as receitas de vó tem um poder mágico que combina sabor e memória afetiva, sendo verdadeiros tesouros culinários que atravessam gerações. Esses pratos representam muito mais do que uma simples refeição, são pedaços de história e cultura familiar que se mantêm vivos no coração de cada um.

Seja um simples bolo caseiro, uma sopa reconfortante ou um prato especial que só a vovó sabe fazer, cada receita é uma herança que não deve ser esquecida. Elas nos ensinam a valorizar a simplicidade, a conexão com a família e a importância de cultivar tradições que enriquecem nossos laços.

Para que você consiga relembrar os tempos de criança e experimentar receitas típicas de vó, conversamos com a chef Mari Adania, do restaurante Feliciana, que preparou cinco receitas deliciosas: bolo de cenoura, queijadinha, bolinho de chuva, biscoito amanteigado e muffin de blueberry.

Bolo de cenoura

Bolo de cenoura com chocolate Foto: Elvis Fernandes

O bolo de cenoura é um clássico quando o assunto é doce feito pela vovó. Além de ser fácil de preparar, esse prato tem sabor reconfortante e é perfeito para um café da tarde especial. Confira aqui como preparar esse bolo de cenoura com chocolate da chef Mari Adania.

Queijadinha

Queijadinha Foto: Feliciana Pães

São apenas seis ingredientes utilizados nesta receita maravilhosa de queijadinha. Esse doce é tão incrível que dá vontade de comer de colher direto do refratário. O sabor salgado do queijo equilibra a doçura do leite condensado. A casquinha fica crocante, e o interior bem cremoso.

Bolinho de chuva

Bolinho de chuva Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Nada melhor do que um bolinho de chuva naqueles dias de preguiça, não é mesmo? Então chame sua vovó e faça essa receita deliciosa de bolinho de chuva. Não esqueça de polvilhar açúcar e canela.

Biscoito amanteigado

Biscoito amanteigado Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Quer tomar um café ou um chá com algo bem gostoso para acompanhar? Esses biscoitos amanteigados vieram para elevar o nível do seu lanche. Apenas 7 minutinhos no forno e voilà, biscoitinhos frescos e amanteigados para o seu café da manhã ou lanche da tarde com a vovó.

Muffin de blueberry

Muffin de blueberry Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

O muffin de blueberry veio para conquistar os paladares mais exigentes. O blueberry, conhecido no Brasil como mirtilo, combina muito com a massa fofinha do muffin, já que a fruta tem um dulçor na medida certa. Confira aqui o passo a passo desse muffin de blueberry da chef Mari Adania.

Mari Adania - chef da Feliciana Pães