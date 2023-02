O Dia Internacional da Comida Picante é comemorado no dia 16 de janeiro. Pensando nesta data, trouxemos sete receitas apimentadas muito saborosas e simples de fazer. Se você é fã de uma boa pimenta, experimente esses pratos incríveis e muito versáteis. Bom apetite.

Chaufa Diablo

Chaufa Diablo Foto: Caio Vasquez

A Chaufa é um prato de arroz frito com pimentas típico do Peru. Se você curte experimentar pratos tradicionais de outros países e o sabor de uma boa pimenta, essa receita de Chaufa Diablo do chef peruano Marcos Espinoza é a escolha certa. O encontro inusitado de frango, camarões e pimentas deliciosas torna o patro uma verdadeira orquestra de sabores. Siga o passo a passo, que é simples, e aproveite!

Peixe cru, vinagrete de abacaxi e óleo de pimenta coreana

Peixe cru, vinagrete de abacaxi e óleo de pimenta coreana Foto: Joca Vidal

Pensando em você que adora peixe cru e pimenta, pedimos ao chef Phil Fonseca, do Lilia Restaurante, que elaborasse essa receita de peixe cru com vinagrete de abacaxi e óleo de pimenta coreana. O abacaxi, marinado com vinagre de arroz, dá um toque cítrico especial ao prato, que é ideal para ser servido no calor com um bom suco natural.

Tartar de camarão apimentado

Tartar de camarão picante Foto: Frederico Figueiredo

O tartar é um prato muito famoso mas com uma origem desconhecida. Alguns estudiosos apontam que o tartar foi criado pelo povo tártaro, que habita atualmente a região da Crimeia e do Uzbequistão. Pensando em você que adora tartar, é apaixonado por camarão e não dispensa uma boa pimenta, trouxemos essa receita de tartar de camarão picante do chef Leonardo Guilda, do restaurante Amana. Em apenas 25 minutos e cinco passos, você irá preparar um tartar de camarão delicioso e surpreendente. Vamos testar?

Chilli Beans

Chili Beans Foto: Joca Vidal

Você ama feijão e carne moída? Então, essa receita de Chili Beans do chef Meguru Baba, do restaurante Coltivi, é ideal para você. Com pimenta-jalapena, toques de gengibre e tomate pelado, esse prato é muito prático, já que possui apenas cinco passos para o preparo. Gostou? Sentiu aquela vontade de um prato picante? Experimente essa receita de Chili Beans, você não vai se arrepender.

Filé de costela com quiabo ao molho de pimenta

Filé de costela com quiabo ao molho de pimenta do TasteIT Restaurante Foto: Tadeu Brunelli

Que tal deixar sua refeição requintada e um pouco apimentada sem usar muitos ingredientes? Faça bonito e prepare um filé de costela com quiabo ao molho de pimenta. O preparo é fácil e o resultado é incrível! Essa carne vai bem com purê, mas com o quiabo e a pimenta fica ainda mais saborosa. Separe os ingredientes e arrase com amigos e família!

Tarte tatin de caqui com pimenta caiena

Tarte tatin de caqui. Foto: Daniel Teixeira

A temporada de caqui vai até o fim de maio. O caqui vermelho, que é mais doce e tem a polpa macia, é geralmente comido in natura ou usado no preparo de geleias. Porém, a junção do caqui com a pimenta caiena no tarte tatin é uma delícia. Este prato é imperdível para quem adora um sabor doce e picante. Aproveite!

Leche de Tigre

Leche de Tigre Foto: Luis Vinhão

O Leche de Tigre é uma receita peruana muito famosa. Usado como base para diversos pratos típicos, como o Ceviche peruano, o Leche de Tigre é uma espécie de caldo feito com limão, cebola, coentro, pimenta, alho, e peixe fresco. Devido à cor esbranquiçada, o caldo foi comparado com ao leite pelo povo peruano. Já a alcunha de ‘’tigre’, remete ao poder revigorante do molho, que cura ressacas e indisposições. Ficou com vontade de experimentar essa receita de Leche de Tigre? Siga o passo a passo e experimente!