Dia da lasanha: veja 5 receitas diferentes desse prato tão querido

Você sabia que os gregos e romanos comiam lasanha? Diferente do que muitos pensam, a história da lasanha remonta à antiguidade, quando os povos greco-romanos preparavam pratos semelhantes à lasanha, com camadas de massa e outros ingredientes.

A receita atual da lasanha que conhecemos e amamos foi criada na região de Emilia-Romagna, na Itália, onde o famoso molho bechamel foi adicionado às camadas de massa, dando um toque cremoso e inconfundível ao prato.

Mas além de seu sabor único, a lasanha também chama atenção pela sua versatilidade, já que ela pode ser adaptada para atender a diferentes preferências culinárias. Por exemplo, a lasanha pode ser feita com legumes, verduras, carnes, cogumelos e até mesmo frutos-do-mar.

Para celebrar o Dia da Lasanha em grande estilo, convidamos cinco chefs para compartilharem suas receitas preferidas de lasanha. Confira os pratos: lasanha à bolonhesa, lasanha de berinjela, lasanha de verdura, chips de lasanha e lasanha de abobrinha.

Lasanha à bolonhesa

Lasanha à bolonhesa pode parecer um prato difícil de se preparar, mas é o contrário disso, funcionando como uma ótima opção para o jantar ou hora do almoço Foto: RICARDO DANGELO

Lasanha à bolonhesa é a receita clássica predileta de muita gente. O bacana dessa receita de lasanha do chef William Santos é que o molho bechamel pode ser feito com antecedência. Assim, você não perde a manhã inteira de domingo na cozinha. Confira aqui essa deliciosa receita de lasanha à bolonhesa.

Lasanha de berinjela

Lasanha de berinjela Foto: Fornô

Tomate e berinjela já são uma baita combinação quando o assunto é receita saborosa. Agora, quando o queijo entra no meio, não tem como deixar de apreciar essa maravilhosa lasanha de berinjela. Tudo ainda pode ficar mais gostoso se você tiver um molho caseiro na geladeira. Confira aqui essa receita fácil de lasanha de berinjela do Fornô Restaurante.

Lasanha de verdura

Lasanha de verdura Foto: Piccini Cucina

Buscando uma receita de lasanha leve com sabores intensos? Essa lasanha de verdura com certeza se encaixa perfeitamente nessa descrição. Com fatias de abobrinha, berinjela e pimentão, essa receita de lasanha de verdura do Piccini Cucina vai virar sua preferida.

Chips de lasanha

Delicioso chips de lasanha Foto: Easy Resize

Algumas pessoas amam versões inusitadas de pratos clássicos. E o chips de lasanha é uma dessas receitas diferentes e muito saborosas. Essa novidade da chef Juliana Nicoli é muito simples de fazer e acompanha muito bem guacamole e sour cream. Confira aqui o passo a passo dessa receita simples de chips de lasanha.

Lasanha de abobrinha

Lasanha de abobrinha Foto: Istock

Ótima alternativa à lasanha tradicional, a receita de lasanha de abobrinha tem leves notas adocicadas e uma textura muito macia. Se quiser agregar mais crocância ao prato, frite rapidamente as fatias de abobrinha e tempere-as com sal e azeite. Veja essa receita de lasanha de abobrinha da chef Fádia Cheiato clicando aqui.