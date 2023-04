Quem não gosta de um bom carbonara, né? O dia do carbonara é comemorado hoje, 6 de abril, e nada melhor que conferir umas receitinhas fáceis e práticas para nunca mais errar no preparo desse molho tão querido.

A origem do prato é controversa: especialistas italianos garantem que a receita de carbonara é de origem romana, mas há quem diga que o carbonara como conhecemos hoje foi elaborado por soldados americanos depois da 2ª guerra mundial.

A versão italiana do carbonara leva guanciale (bochecha de porco) e queijo pecorino, mas há receitas que usam bacon e outros tipos de queijo e também são deliciosas – além de pesarem menos no bolso.

Pensando nisso, trouxemos cinco receitas para você preparar no dia do carbonara, com opções que seguem a tradição da comida italiana e versões simples com ingredientes mais comuns – a escolha é sua. Dá uma olhada nas receitas e comemore o dia do carbonara:

Espaguete à carbonara Foto: Bruno Geraldi

Carbonara tradicional

A receita de carbonara da Trattoria Fasano pode ser feita de duas maneiras: com pancetta ou com guanciale. O resultado é um prato elegante que não foge à versão italiana tradicional. Não tem erro: a simplicidade da receita garante seu sabor. Confira o passo a passo!

Continua após a publicidade

Rigatoni carbonara Foto: Daniel Cancini

Rigatoni à carbonara

Com um tipo de massa que foge ao padrão clássico do carbonara, a receita de rigatoni à carbonara do The View Bar é prática e deliciosa. O formato do rigatoni, massa cortada em pequenos tubos, faz toda a diferença. A receita rende três porções, excelente para almoços de família.

Carbonara Foto: Divulgação Mondo Gastronômico

Carbonara com caldo de legumes e creme de leite

O macarrão à carbonara do Mondo Gastronômico é diferente e criativo: usa caldo de legumes e creme de leite no preparo. A receita utiliza bacon e pancetta como proteínas, e decora o prato com aspargos cortados em pequenos pedaços. O resultado é lindo! Veja o passo a passo.

Espaguete à carbonara do Vino! Foto: Divulgação: Vino!

Continua após a publicidade

Carbonara com pancetta

A receita de carbonara do Vino! é super simples e leva apenas 4 ingredientes, o que a torna muito fácil de reproduzir em casa. O prato leva bacon e o segredo está na praticidade: o preparo é rápido e descomplicado, perfeito para quem está com pressa. Confira!

Macarrão à carbonara feito com guanciale do restaurante Alessandro e Frederico Foto: Rodrigo Azevedo

Carbonara italiano

Mais uma versão que usa os ingredientes do carbonara tradicional. A receita foi elaborada pelo chef italiano Luciano Boseggia, e é servida no restaurante Alessandro e Frederico. O prato é simples e segue o preparo da receita italiana, com guanciale e queijo pecorino.