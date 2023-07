O mac and cheese, ou macarrão com queijo, é um prato clássico da culinária norte-americana que conquistou um lugar especial na cultura popular. Aparecendo em muitos filmes e programas de TV dos Estados Unidos, o mac and cheese ganhou notoriedade a partir de 1930, quando a famosa “Kraft Dinner”, uma marca de macarrão com queijo em caixa, foi lançada nos supermercados.

Ao longo dos anos, o mac and cheese evoluiu e, hoje em dia, existem inúmeras variações da receita original. Alguns adicionam bacon crocante, outros legumes ou ervas aromáticas para dar um toque extra de sabor. Há também versões gourmet que utilizam queijos especiais e ingredientes sofisticados.

Para te ajudar a encontrar a receita de mac and cheese que mais combina com você, convidamos o restaurante Meat Downtown Burger e os chefs Gabriel Pavan e Maurício Stuhlberger para fazerem três receitas diferentes de macarrão com queijo. Confira as receitas: mac and cheese com bacon, bolinho empanado de mac and cheese e mac and triple cheese, que leva cheddar, parmesão e mussarela.

Mac and cheese com bacon

Mac and cheese com bacon Foto: Marinho Rodrigues

Buscando mais sabor e crocância para o seu mac and cheese, o restaurante Meat Downtown Burger sugere a adição de pedacinhos de bacon salteados na frigideira com manteiga. E para deixar o seu macarrão ainda mais cremoso, cozinhe-o com leite e um pouquinho de farinha de trigo. Confira aqui essa receita de mac and cheese com bacon.

Bolinho de mac and cheese

Delicioso bolinho de mac and cheese Foto: Easy Resize

Agora, se você é fã de quitutes fritos com recheio muito cremoso, esse bolinho de mac and cheese é a escolha perfeita. A dica do chef Gabriel Pavan para essa receita é simples e muito eficaz: adicione alecrim e tomilho para que o interior do bolinho fique mais saboroso e especial.

Mac and triple cheese

Mac n’ cheese: o prato tipicamente norte-americano na versão do chef Mauricio Ferrareto Stulberger, do Roast Food Fun Bar Foto: DZK Filmes

Todo mundo conhece alguém que é muito fã de queijo, não é mesmo? Então essa receita de mac and triple cheese do chef Maurício Stuhlberger é para aquele seu conhecido que ama juntar cheddar, parmesão, mussarela e outros tipos de queijo. Confira aqui essa receita de macarrão com queijo triplo.