Dia 21 de março é o dia do tiramisù e nada melhor do que celebrar essa data comendo esse doce italiano delicioso. Feito com biscoito champagne, café, cacau em pó e creme de mascarpone, esse doce é uma delícia para ser degustado gelado.

O tiramisù é uma das sobremesas mais populares da Itália, especialmente em datas comemorativas como a Semana Santa. É uma sugestão bem legal para experimentar como sobremesa após o almoço de Páscoa.

Para celebrar o dia do tiramisù e também se adiantar um pouco nas ideias de sobremesas de Páscoa, resolvemos separar cinco receitas deste doce para você escolher qual te agrada mais.

Tiramisù da Carole Crema

Tiramisú Foto: Carole Crema

Para abrir as comemorações do dia do tiramisù, começamos com uma opção bem diferente do tradicional. O tiramisù da Carole Crema é feito com nata, iogurte natural, vinho e biscoito champagne sem açúcar. É uma receita caseira deliciosa e, de quebra, você aposta em algo diferente.

Tiramisù do Dhomus

Tiramisú Foto: Dhomus Restaurante

Para seu almoço especial de Páscoa, que tal uma receita de tiramisù com licor de amaretto? O tiramisù do Dhomus é uma variação da receita original e conta com o toque especial do licor em seu processo. A mistura de sabores com a presença do licor deixa um irresistível gostinho de amêndoas no fundo.

Tiramisù do Basilicata

Tiramisú Foto: Ligia Skowronski

O tiramisù do Basilicata é a receita-raiz desse doce tão suave. Ideal para comemorar o 21 de março - e também fazer nas comemorações da Páscoa - ele possui três camadas feitas com biscoito champagne molhado no café, creme de mascarpone com açúcar e é finalizado com cacau polvilhado. Vale muito experimentar.

Tiramisù fácil

Delicioso tiramisu Foto: Unsplash

Italiano, famoso e leve, você quer algo melhor do que o tiramisù? Aprenda a fazer esse delicioso tiramisù fácil em casa, perfeito para servir geladinho após o almoço no domingo de Páscoa.

Tiramisù da Casa Santo Antônio

Tiramisùda Casa Santo Antônio Foto: Johnny Mazzilli

Preparada com pão de ló e creme de mascarpone, essa receita original de tiramisù da Casa Santo Antônio é ideal para celebrar o dia 21 de março. Faça para a mãe, para o tio ou até para o namorado. Mesclando o gosto de café, chocolate e queijo, servida gelada, é certeza que vai arrancar aplausos…