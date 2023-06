O doce de leite é uma iguaria tradicional que tem suas raízes na América Latina, sendo muito popular na Argentina, Uruguai e Brasil. Feito a partir do leite e do açúcar, o doce de leite pode ser apreciado de diversas formas. Como uma cobertura deliciosa para panquecas, sorvetes, bolos, pudins e até mesmo para rechear bombons e tortas. Sua versatilidade é um verdadeiro convite para a criação de receitas incríveis e combinações irresistíveis.

Se você ama doce de leite e está buscando técnicas para preparar o doce de leite perfeito, você está no lugar certo. Com as dicas da chef Ludmilla Ferreira, docente do curso de gastronomia do Senac, a sua receita de doce de leite vai ficar ainda mais irresistível e saborosa.

Rocambole de doce de leite Foto: FELIPE RAU|AE

Como deixar o doce de leite com a textura perfeita?

Quando experimentamos um doce de leite com textura levemente arenosa sabemos que algo deu errado durante o preparo. Isso acontece quando o leite evapora rápido demais da panela, fazendo com que pequenos pedaços de leite permaneçam no fundo da mistura. Para evitar a textura arisca e deixar o seu doce de leite cremoso e lisinho, fique atento atento a temperatura do fogo, que deve ser baixa.

Qual a melhor panela para fazer doce de leite?

O segredo do doce de leite perfeito está na temperatura da panela Foto: Flickr

As panelas de fundo triplo, ou simplesmente panelas mais grossas, vão auxiliar no controle de temperatura do doce de leite. a chef Ludmilla Ferreira explica ainda que panelas muito grandes aumentam a velocidade da evaporação do leite, deixando o doce mais escuro e talhado.

Qual o melhor tipo de leite para fazer doce de leite?

A qualidade do leite influencia muito na produção do doce de leite. A chef Ludmilla Ferreira recomenda leite integral pasteurizado e homogeneizado, que é facilmente encontrado em saquinhos e garrafas. Esse tipo de leite é ideal para preparar doces por conta de sua baixa temperatura de pasteurização que dificulta a evaporação da mistura.