Doce de Leite: uma rivalidade entre Brasil e Argentina

Brasil e Argentina são países vizinhos que construíram ao longo dos anos uma grande rivalidade esportiva. Mas, além dos campos de futebol, você sabia que brasileiros e ‘’hermanos’' também disputam para saber quem tem o melhor doce de leite?

Com diferenças no preparo, sabor e aspecto, o doce de leite brasileiro e o doce de leite argentino dividem opiniões sobre qual é o mais saboroso e melhor para preparar sobremesas. Receitas como pudim, bolo, panqueca, churros e sorvete merecem ser acompanhadas por um delicioso doce de leite, seja ele brasileiro ou argentino.

Então para você entender as diferenças entre o doce de leite brasileiro e o doce de leite argentino, a chef Ludmilla Ferreira, docente de gastronomia no Senac São Paulo, vai te contar como cada doce de leite é feito e quais são os seus segredos.

Por que o doce de leite argentino é mais escuro do que o brasileiro?

A coloração mais escura do doce de leite argentino provém de dois aspectos: adição de bicarbonato de sódio e alta temperatura de cozimento. A chef Ludmilla Ferreira explica que, ao colocar bicarbonato no leite com açúcar, as propriedades alcalinas do bicarbonato reagem com a acidez do leite e do açúcar, que acabam deixando a mistura mais escurecida.

Sobre as altas temperaturas, a chef afirma que esse aspecto também altera o sabor do doce de leite argentino. ‘’Temperaturas mais altas fazem com que o açúcar seja caramelizado mais rápido, o que traz a sensação de um doce mais amanteigado e levemente amargo’', afirma Ludmilla.

Por que o doce de leite brasileiro é mais cremoso?

Pelo fato do doce de leite brasileiro ser feito em baixas temperaturas, sua consistência fica mais lisa e cremosa. Já o doce de leite argentino, feito em grandes fogaréis, tem uma consistência mais cristalizada e espessa.

Existe um segredo especial para o doce de leite?

O doce de leite argentino possui um segredo que poucos sabem. A adição de essência de baunilha no preparo do doce de leite transforma o resultado da receita, trazendo mais dulçor e quebrando o leve amargor que o processo de caramelização traz.