Drinque de carnaval, o "Do saquinho" Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 5 porções

Vai nos bloquinhos mas ainda não decidiu o que vai beber? Aprenda a fazer o “Do Saquinho”, drinque de carnaval perfeito para compartilhar com os amigos. O drinque, elaborado pelo bartender Matheus Cunha, rende aproximadamente 500 ml e o mais interessante é seu recipiente: nada de copo, o drinque é feito e servido em um saco plástico! Para quem gosta de sair com os amigos no carnaval , o “Do Saquinho” é a opção ideal para levar pra rua e curtir a festa bebendo com qualidade. Ficou curioso? Confira a receita e caia na folia em grande estilo!