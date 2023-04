Empadão simples: veja 5 receitas deliciosas para fazer em casa

O empadão é um prato brasileiro que tem massa macia e pode ser recheado com diversos ingredientes. Além do sabor especial e único do empadão, sua versatilidade é também uma grande vantagem, já que pode ser servido quente ou frio, como prato principal ou acompanhamento, em porções individuais ou em uma grande travessa para compartilhar com os colegas. Além disso, o empadão é uma ótima opção para quem deseja uma opção prática para levar para um evento ou para o trabalho, pois é fácil de transportar e pode ser armazenado por algumas horas sem perder o sabor delicioso.

Se você gosta de empadão e prefere mais ainda o sabor caseiro do prato, o Rancho da Empada vai te ajudar a preparar cinco receitas de empadão deliciosas e muito fáceis: empadão de frango, empadão camarão, empadão de queijo, empadão de creme de avelã e empadão de brie com damasco.

Empadão de frango

Empadão de frango Foto: Rancho da Empada

Abrindo a lista, o clássico empadão de frango. Recheado também com requeijão cremoso e temperado com pimenta-do-reino e salsinha, esse empadão de frango do Rancho da Empada tem massa fina e crocância na medida certa.

Empadão de brie com damasco

Empadão de brie com damasco Foto: Rancho da Empada

Se está buscando um empadão macio com sabor suave, o empadão de brie com damasco é a escolha certa. O segredo para a geléia de damasco ficar ainda mais saborosa está na adição de um pouco de farinha de trigo, que vai fazer com o recheio fique consistente e harmonize com a massa fininha.

Empadão de camarão

Empadão de camarão Foto: Unsplash

Gosta de frutos do mar e não dispensa um bom lanche? Esse empadão de camarão tem um diferencial especial. O recheio, que é temperado com salsinha e cebolinha, ainda acompanha um molho de tomate pelado.

Empadão de queijo e tomate

Empadão de queijo Foto: Unsplash

Pensando nos amantes de queijo e tomate, o Rancho da Empada elaborou esse empadão de queijo com tomate seco que tem sabor marcante e macio. O quitute ainda acompanha requeijão cremoso e creme de leite fresco.

Empadão de creme de avelã

Empadão de creme de avelã Foto: Unsplash

Fechando a lista, uma opção de empadão doce. O empadão de creme de avelã vem para satisfazer aqueles que não dispensam um docinho. O empadão, que leva apenas quatro ingredientes, é feito com chocolate em pó, creme de leite e pedaços de avelã.

Rodrigo Rocha - proprietário do Rancho da Empada.

O Rancho da Empada está localizado na Rua Sena Madureira, 557 - Vila Clementino, São Paulo. Foto: Rancho da Empada