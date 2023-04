Empadas clássicas: veja 5 receitas deliciosas para fazer em casa

Sendo um dos quitutes mais presentes em bares e padarias, a empada é uma invenção culinária brasileira que conquistou o paladar de muitos pela massa fininha, o recheio cremoso e a tampa douradinha. A empada surgiu como uma adaptação brasileira dos famosos empadões portugueses, que também eram chamados de pastelões - grandes tortas recheadas de frango e palmito.

Com o tempo, o salgado ficou tão famoso que começou a ganhar novos sabores, como gorgonzola, calabresa e camarão. Se você gosta de empada e prefere mais ainda o sabor caseiro do aperitivo, o chef Melchior Neto, o Rancho da Empada e o Escarcéu Bar vão te ajudar a preparar cinco receitas de empadinha deliciosas e muito fáceis: empada de frango, empada de palmito, empada de camarão, empada de gorgonzola e empada de calabresa.

Empada de frango

Empada de frango Foto: Escarcéu Bar

Abrindo a lista, a clássica empada de frango. Recheada também com catupiry e temperada com pimenta-do-reino e salsinha, essa empadinha de frango do Escarcéu Bar tem massa fina e crocância na medida certa.

Empada de palmito

Empada de palmito Foto: Rancho da empada

Continua após a publicidade

Se está buscando uma empada macia com sabor suave, a empada de palmito do Rancho da Empada é a escolha certa. O segredo para o creme de palmito dessa receita é a adição de um pouco de farinha de trigo para que o recheio fique consistente e harmonize com a massa fininha.

Empada de camarão

Empada de camarão Foto: Melchior Neto

Gosta de frutos do mar e não dispensa um bom lanche? Essa empada de camarão do chef Melchior Neto tem um diferencial especial. A massa da empadinha é feita com bolacha cream craker, que torna a receita muito mais fácil e crocante.

Empada de gorgonzola

Empada de gorgonzola Foto: Rancho da Empada

Pensando nos amantes de queijo, especialmente de gorgonzola, o Rancho da Empada elaborou essa empada de gorgonzola que tem sabor marcante e macio. O quitute ainda acompanha requeijão cremoso e creme de leite fresco.

Continua após a publicidade

Empada de calabresa

Empada de calabresa Foto: Rancho da Empada

Fechando a lista, a empada de calabresa vem para satisfazer aqueles que não dispensam um aperitivo de carne. A empada, que leva apenas cinco ingredientes, é temperada com cebola, alho e requeijão. A empadinha de calabresa também pode acompanhar uma salada em um jantar ou almoço descontraído.