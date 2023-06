É fato: um bom escondidinho sempre vai bem. A gente nem sabe ao certo onde ele nasceu, tem muita gente que arrisca dizer que é um prato de origem nordestina, mas suas muitas versões se espalham pelo Brasil inteiro. Aliás, versão é o que não falta: tem de carne moída, de carne-seca, de frango, de legumes e por aí vai. O que podemos afirmar com certeza é que faz tempo que um escondidinho bem feito conquistou seu lugar nas mesas do nosso país por seu sabor e cremosidade e que, recentemente, essa receita brasileira caiu também no gosto dos gringos.

A enciclopédia gastronômica TasteAtlas publicou uma lista que classifica as melhores “comidas de travessa” do mundo, de acordo com a opinião dos usuários. O escondidinho brasileiro só ficou atrás do pastel de choclo, espécie de torta de milho chilena, geralmente recheada com carne moída ou frango.

O site destacou a versatilidade do nosso escondidinho. “Um prato tradicional brasileiro que pode ser feito com diversos ingredientes: carne bovina, frango, peixe, porco ou camarão, contemplando as variedades da receita nas diferentes regiões do Brasil”, descreveu a TasteAtlas.

Pensando no sucesso do brasileiríssimo escondidinho, separamos 5 receitas maravilhosas para você preparar em casa. Confira o passo a passo!

Escondidinho de carne-seca com mandioca

Escondidinho de carne-seca com mandioca Foto: Ricardo D'Angelo

Uma das versões mais populares da receita, o escondidinho de carne-seca é super prático, além de ser perfeito para almoços de família. Confira a receita de escondidinho de carne seca com mandioca do chef Rodrigo Oliveira e prepare essa delícia em casa.

Escondidinho de bacalhau

Escondidinho de bacalhau Foto: Filipe Araújo/Estadão

Todo mundo sabe que bacalhau é uma delícia e ainda por cima, complementa muito bem um bom escondidinho. Experimente a deliciosa receita de escondidinho de bacalhau receita da chef Mara Salles, que leva queijo curado e rende 6 porções bem servidas.

Escondidinho de atum com creme de espinafre

Escondidinho de atum com creme de espinafre. Foto: Felipe Rau/Estadão

O bacalhau não é o único peixe que fica bom no escondidinho. A receita de escondidinho de atum do restaurante Dui leva creme de espinafre e um delicioso atum refogado e é perfeita para quem quer sair dos escondidinhos tradicionais.

Escondidinho na moranga

Escondidinho de carne-seca na moranga Foto: Marcio Santos | Castelo Magia e Bruxaria

Essa aqui é uma receita fácil, diferentona e muito saborosa. A receita usa carne-seca, mas é servida na abóbora moranga, que dá um sabor especial ao prato. Experimente a receita de escondidinho na moranga do Castelo Magia e Bruxaria, que fica uma delícia acompanhada de batata palha e uma porção de arroz

Escondidinho de carne-seca tradicional

Escondidinho de carne-seca tradicional Foto: Ivan Dias/Estadão

Para terminar, uma versão tipicamente nordestina, que faz o simples e dá conta do recado com categoria. A receita de escondidinho de carne-seca tradicional é uma grande representante da comida brasileira e utiliza requeijão junto ao purê de mandioca, deixando o prato ainda mais cremoso.