Espeto rojão Uma receita de espetinho simples e prática Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Essa receita de espeto rojão do especialista em churrasco, Vinícius Miranda, vai enlouquecer os convidados do seu churrasco. Feito com carne moída e bastante queijo, esse espetinho é fácil de fazer e fica muito saboroso. Para a carne moída ficar ainda mais incrível, você pode temperar com cominho, páprica doce e uma pitada de pimenta-do-reino.