Faça as receitas do SP Gastronomia em casa

O Parque Villa-Lobos recebeu o festival SP Gastronomia com vários pratos representando a gastronomia de São Paulo e diversos restaurantes famosos da cidade. Porém, se você não compareceu ao evento por estar fora ou não morar na cidade, não tem problema, você ainda tem chance de saborear os melhores pratos com essas receitas que trouxemos para vocês.

Dalva e Dito: Aligot com picadinho

Aprenda a fazer a técnica francesa do purê de batatas com queijo usada no restaurante Foto: Horst Kissmann | Dalva e Dito

Batata com queijo e carne de uma forma mais sofisticada é a escolha do restaurante Dalva e Dito. O chef Alex Atala preparou esta combinação de aligot com picadinho para o SP Gastronomia e você pode prová-la em casa.

Quincho: Arancini com cogumelos e queijo

Aprenda a fazer um delicioso arancini com três tipos de cogumelos e queijo grana padano Foto: Bianca Miraballi | Quincho

Imagina juntar um risoto de cogumelos shitake e portobello com queijo grana padano em um bolinho? Esta é a receita do Quincho para o SP Gastronomia, que pode ser uma ótima opção de entrada para sua refeição.

Riso.e.ria: Arroz Biro-Bira

Aprenda a fazer uma mistura de chef feita com arroz, feijão e linguiça Foto: Documennta | Riso.e.ria

Arroz branco, feijão, linguiça toscana, cebola, creme de leite e farofa crocante são a mistura que compõe a receita da chef Tássia Magalhães, que, por sua vez, a nomeou de Arroz Biro-Bira, e você pode experimentá-la clicando neste modo de preparo.

Capim Santo: Ceviche de peixe e palmito pupunha

Aprenda a fazer a versão do ceviche idealizado pela chef do Capim Santo Foto: Mario Rodrigues | Capim Santo

A chef Morena Leite decidiu misturar o peixe com o palmito para sua escolha servida no SP Gastronomia e a combinação deu muito certo. Confira a receita aqui.

Make Hommus, Not War: Kibe de lagosta

Kibe feito com lagosta: confira a receita do Make Hommus, Not War para o SP Gastronomia Foto: Talita Silveira | Make Hommus, Not War

Kibe por si só já é uma delícia, mas um kibe com a lagosta pode ficar ainda mais gostoso. Esta foi a ideia do chef Fred Caffarena, do Make Hommus, Not War, para o SP Gastronomia. Veja o passo a passo.

Lobozó: Pastel recheado com coração de bananeira e carne

Aprenda a utilizar este fruto da bananeira como recheio de pastel Foto: Tati Frison | Lobozó

O chef Gustavo Rodrigues, do Lobozó, marcou presença no evento de gastronomia com este pastel bastante recheado de coração de bananeira, carne moída e fubá. A mescla pode ser inusitada, mas vale o sabor de cada pedaço. Aprenda como fazer.

Vista: Pastel de lagosta

Aprenda a fazer um pastel diferente usando este recheio de lagosta Foto: Ricardo D’Angelo | Vista

Mais um sabor diferente de pastel para você provar. Desta vez, os chefs Tuca Mezzomo e Pedro Oliveira inovaram usando lagosta. Faça a receita e prove esta versão da massa frita.

Imakay: Robata de polvo e pancetta

Aprenda a fazer um dos pratos servidos no SP Gastronomia Foto: Fernando Yokota | Imakay

Para completar as opções de frutos do mar, o chef Luigi Pauletto, do Imakay, idealizou uma robata de polvo com pancetta. Deu água na boca? Então confira a receita da casa servida no SP Gastronomia.