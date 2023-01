O corte de filé mignon é a parte mais magra da carne. Por isso, tem menos gordura do que os outros cortes. Localizado na parte traseira do animal, é a região que tem menos movimento.

O termo “filé mignon” vem da língua francesa. “Filé” pode ser entendido como “fatia grossa”, o que simboliza o formato achatado e espesso da carne. Já o “mignon’' pode ser compreendido como ‘’saboroso” ou ‘’bonito”.

Saindo um pouco do lugar comum do filé mignon bovino, o Paladar trouxe essa receita suína, servida com um delicioso molho de romã e uma farofa de sementes. Diferente e muito saboroso! Confira o passo a passo:

Filé mignon servido com molho de romã Foto: Michelle Mística

Ingredientes 500 g de filé mignon suíno cortado em medalhão

150 g de sementes de romã

30 g de melado de cana

20 g de biomassa de banana verde

5 g de sal rosa

30 g de azeite

1 ramo de alecrim

130 g de cenoura ralada

50 g de castanha-do-Pará

100 g de farinha de amêndoas

50 g de coco ralado

30 g de uva-passa

100 g de alho-poró picado em fatias finas

50 g de semente de abóbora torrada

2 g de pimenta-do-reino Preparo Filés 1 Tempere os filés com sal e pimenta-do-reino, sele em uma frigideira com azeite por 3 minutos de cada lado, até obter uma cor dourada.

2 Leve ao forno por 10 minutos após selado, na temperatura de 180ºC graus. Veja mais Farofa 1 Leve para frigideira em fogo médio, com um pouco de azeite, o alho-poró e deixe até ficar crocante.

2 Acrescente a castanha-do-Pará triturada, a farinha de amêndoas, a cenoura, o alecrim e acerte o sal. Mexa sempre até a farinha dourar.

3 Desligue e acrescente a uva-passa e a semente de abóbora torrada. Veja mais Molho 1 Bata a metade da romã no liquidificador com um pouco de água, cerca de 20 ml, e coe.

2 Leve para a panela com o melado e a biomassa e deixe ferver em fogo médio por 4 minutos, até obter um molho cremoso.

3 Desligue o fogo e acrescente o restante da semente de romã. Veja mais Montagem 1 Para a montagem faça uma cama com a farofa, coloque os filés sobre ela e regue com o molho por cima. Veja mais

