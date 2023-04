Fusilli ao molho de tomate e almôndega de berinjela

Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até estarem levemente dourados.

3 . Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até estarem levemente dourados.

5 . Tempere com a páprica doce, o sal e a pimenta.

8 . Quando a berinjela estiver morninha, coloque em um processador e triture rapidamente. Se preferir, pique a berinjela bem fina sobre uma tábua com uma faca.

10 . Misture muito bem até obter uma massa homogênea que permita moldar com as mãos – se necessário, acrescente mais um pouco de farinha de arroz.