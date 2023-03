Gin de maçã verde servido em uma taça alta, decorada com lâminas de maçãs e hortelã. A taça está em cima de uma bancada de madeira. Fundo desfocado. Foto: Filó Gastronomia Por Redação Paladar Gin Filó Drinque elaborado pela equipe do Filó Gastronomia Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Pensa com a gente: hoje é um sábado de sol, você está na piscina com os amigos e querem um drinque diferente. Nós temos a solução perfeita… Esse drinque conhecido como “gin filó” é de autoria do Restaurante Filó e é feito com pedaços generosos de maçã verde, kiwi e aquele toque final especial, o gin! Confira abaixo o passo a passo. Temos certeza que depois de alguns copos todo o pessoal estará super animado e aproveitando mais ainda o dia.