Granita de café

Semelhante à uma raspadinha, a granita de café é ideal para os dias de calor

Dificulade Fácil
Tempo de preparo Rápida
Rendimento 1 porção

Procurando por uma bebida para dias de calor, aqueles com temperaturas bem altas? A granita de café é a bebida ideal! Feito com café, água, adoçante, canela e cardamomo, a ideia dessa bebida de verão deriva da raspadinha. Ela é bem prática e mais fácil de ser feita do que um sorvete. Além disso, não possui gordura, já que não leva leite. A receita da chef Chris Muratori, do Bake and Cake, é fácil e pode ser feita em 15 minutos. Depois, é só esquecer no congelador e retirar quando bater vontade. Veja como preparar: