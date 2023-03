Bacalhau com couve-flor gratinado Foto: Bake and Cake Por Redação Paladar Gratinado de bacalhau com couve-flor Essa receita de bacalhau gratinado é perfeita para a Sexta-Feira Santa Dificulade Médio Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 2 porções

O feriadão de Páscoa está cada vez mais perto. Então que tal se prontificar a fazer o prato principal da Sexta-Feira Santa ou do domingo festivo? Esse delicioso gratinado de bacalhau com couve-flor é uma delícia. Junte a família e coloque todos para ajudarem a fazer esse prato. A tradição do consumo de peixe na Sexta-Feira Santa vem do catolicismo. Na Idade Média, os padres já orientavam os fiéis a jejuar ou evitar comer carne vermelha durante a Quaresma, período que vai da Quarta-Feira de Cinzas até o domingo de Páscoa. Para os que seguem essa tradição e optam pelo peixe na Sexta da Paixão, o almoço de família vai ficar mais gostoso com essa receita da chef Chris Muratori, do Bake and Cake. Confira o modo de preparo: