Carne de porco guisada na cerveja preta Foto: Tânia de Paula Por Redação Paladar Guisado suíno na cerveja Feita na cerveja preta, essa carne de porco derrete na boca Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 4 porções

A carne de porco guisada é aquela iguaria que achamos ao redor de todo o mundo. É muito popular na Espanha, México, Portugal, Itália e China. O segredo para a preparação da carne de porco guisada é o modo como ela é cozida em cerveja, regada com temperos. Esse tipo de cozimento ajuda a amaciar a carne e também fazer uma grande mistura de sabores. O guisado de carne de porco pode ser considerado um prato de conforto, pois algumas pessoas associam seu preparo com memórias que remetem às refeições caseiras e aconchegantes. A nutrichef Tânia de Paula conta um pouco do passo a passo para o preparo dessa carne, que é fácil de fazer e combina muito bem com batata ou arroz. Que tal testar?