Frio pede comida reconfortante! Com o inverno se aproximando e as temperaturas baixando, a sopa é o prato ideal para esquentar e dar um toque aconchegante às nossas noites e finais de semana.

Depois de um dia mais frio, a comida quente é indispensável no jantar e também naqueles momentos embaixo das cobertas, assistindo um filme ou sua série preferida.

É aí que entra a sopa, uma comida de inverno fácil de preparar, que pode ser servida como prato principal ou entrada, e acompanhada de pão, queijo, torradinha ou chips.

Pedimos para que alguns chefes separassem receitas reconfortantes para essa época de inverno e conseguimos ótimas opções, como: sopa de milho verde, sopa de cebola cremosa, sopa de frango com cogumelos, sopa de ervilha holandesa, sopa de chucrute, sopa de tomate, sopa de legumes e chips de presunto cru.

Sopa de milho verde

Sopa de milho verde Foto: Divino Fogão

A sopa de milho verde é aquele caldo ideal para servir acompanhado de um pão, durante uma noite fria. Ótima opção para o inverno e dias de temperaturas baixas, essa comida quente, receita do Divino Fogão, também cai bem com uma baguette especial.

Sopa de cebola cremosa

Sopa de cebola Foto: Sopa de cebola

Que tal um jantar cremoso? Essa sopa de cebola cremosa do chef André Boratto é perfeita para quem quer entrar embaixo das cobertas e curtir bem quentinho seu filme favorito.

Sopa de frango com cogumelos

Sopa de frango com cogumelos Foto: FELIPE RAU

Com sustância e muito sabor, a sopa de frango com cogumelos é um acompanhamento perfeito para um pão em dias frios. A receita do chef Flávio Tomio vai acompanhada com cebola roxa e leite de coco.

Sopa de ervilha holandesa

Deliciosa sopa de ervilha Foto: Freepik

Um fim de semana de frio e temperaturas baixas pede uma comida reconfortante. A sopa de ervilha holandesa é servida em formato de purê e vale por uma refeição completa. Ideal para consumir no inverno, a sopa de ervilha é um prato quente perfeito para ser curtido em dias frios.

Sopa de chucrute

Sopa de chucrute Foto: Getty Images

A sopa de chucrute é sempre uma boa pedida para o fim de semana frio. Seu nome original é um pouquinho mais complicado de escrever “sauerkraut”, mas o preparo é extremamente fácil. Aproveite o frio para se aquecer com esse prato especial.

Sopa de tomate

Shot de sopa de tomate Foto: Laís Acsa

A sopa de tomate é ideal para combater os resfriados de inverno. Prato típico da Espanha, pode ser servido com pão ou baguette e vir acompanhada de legumes e hortaliças. Uma opção saudável e leve, vale a pena o preparo!

Sopa de legumes e chips de presunto cru

Essa sopa é uma comida quente perfeita para um jantar de inverno Foto: Werther Santana/Estadão

Para os amantes de presunto cru, a sopa de legumes e chips de presunto cru é ideal! Essa sopa é uma comida quente perfeita para um jantar de inverno. Essa comida reconfortante cai sempre muito bem na temporada de sopas quentes.