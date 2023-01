A cachaça teve sua origem no século XVI, durante a colonização portuguesa. A criação se deu a partir da destilação do melaço de cana não cristalizado e passou a ser produzida pelo próprio caldo de cana-de-açúcar.

A bebida era comumente consumida nas refeições dos escravos, e usada, inclusive, como mercadoria de escambo na África.

Esse destilado se tornou muito consumido pelos brasileiros ao longo do tempo e se popularizou entre as diversas classes sociais. Por isso, o Paladar trouxe esse delicioso drink, feito com cachaça, mel e limão.

A dica aqui é com relação à taça, que deve ficar repousando com gelo e água filtrada. Essa etapa irá resfriar a taça e manter sua bebida gelada por mais tempo. Confira o passo a passo:

Delicioso drinque de cachaça Foto: Banqueta Bar

Ingredientes 50 ml de cachaça prata

30 ml limão-siciliano

20 ml mel de abelha Preparo 1 Adicione 50 ml de cachaça prata em uma coqueteleira.

2 Em seguida, adicione 30 ml de mel de abelha.

3 Coloque 20 ml de suco de limão-siciliano.

4 Adicione gelo e feche a coqueteleira, chacoalhando com força.

5 Assim que ela estiver gelada e suando, sirva o drink em uma taça coupé com coagem dupla.

6 Finalize com uma casca de limão siciliano.

