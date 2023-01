Em uma panela de aço inox, leve o leite ao fogo junto com o creme de leite e esquente bem.

1 . Em uma panela de aço inox, leve o leite ao fogo junto com o creme de leite e esquente bem.

Coloque o dedo dentro do leite.

4 . Coloque o dedo dentro do leite.

Se possível, conte até 5 segundos com o dedo dentro do leite, sem se queimar. Quando conseguir manter o dedo na panela, pode colocar o iogurte natural e mexer bem.

5 . Se possível, conte até 5 segundos com o dedo dentro do leite, sem se queimar. Quando conseguir manter o dedo na panela, pode colocar o iogurte natural e mexer bem.

No dia seguinte, coloque sobre uma peneira grande um pano de prato e com uma concha vá jogando o iogurte sobre ele, para que o soro escorra.

7 . No dia seguinte, coloque sobre uma peneira grande um pano de prato e com uma concha vá jogando o iogurte sobre ele, para que o soro escorra.