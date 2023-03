Para a criançada ter energia na hora de brincar, estudar e ainda estar saudável, a alimentação balanceada é indispensável. Muitas vezes, os papais e mamães têm dificuldade em montar a lancheira dos pequenos, que deve conter fontes de carboidrato, proteína e vitaminas. Por isso, conversamos com a nutricionista Beatriz Garcia, que nos ajudou a escolher sete receitas nutritivas que irão introduzir novos sabores à rotina da criança.

Sanduíche de peru e abacate

Sanduíche de peru e abacate Foto: Assessoria Bake and Cake Gourmet

Para começar essa seleção de receitas incríveis, esse sanduíche de peru e abacate cai como uma luva em uma lancheira infantil. Além de ser um lanche saudável, rápido de preparar e muito saboroso, a junção do peru com o abacate transforma o lanche em uma refeição leve e equilibrada. Para que seu sanduíche fique ainda mais gostoso, passe os pães rapidamente na frigideira com um pouco de azeite para que fiquem tostados e crocantes na medida certa.

Misto quente com queijo mussarela e queijo da canastra

Misto quente feito com requeijão, queijo mussarela e queijo da canastra que fica pronto rapidinho Foto: Carol Nuñes | Café Zinn

Em uma lista de lanches para crianças, o clássico misto quente não poderia ficar de fora. Contudo, esse misto quente com requeijão, mussarela e canastra é triplamente mais saboroso, recheado e nutritivo. Levíssimo e fácil de preparar, esse misto casa muito bem com um suco natural de frutas e é a opção perfeita de carboidratos e proteínas para a lancheira do seu filhote.

Continua após a publicidade

Bolo de milho

Bolo de milho Foto: Tomas Rangel

O bolo de milho é uma ótima opção de lanche infantil pois é muito nutritivo e pouco doce. Com certeza, a criançada vai pirar com a leveza desse bolo, que pode acompanhar goiabada e até um coco ralado. E os pais, claro, vão adorar prepará-lo pela facilidade e rapidez.

Vitamina de frutas vermelhas

Flamingo Foto: Renata Kerkmeester

Uma boa vitamina é sempre uma ótima opção para espantar o calor e manter a criançada hidratada. Nesse caso, a chave para um bom smoothie de frutas vermelhas está na textura: ele precisa ser super cremoso, mais encorpado que um suco e uma vitamina, mas mais fluido do que um sorvete. As frutas vermelhas são riquíssimas em vitamina C, que fortalecem a imunidade e previnem doenças infantis.

Sanduíche de atum

Continua após a publicidade

Sanduíche de atum Foto: Mr Cheesecake Sandwich Deli

Esse sanduíche de atum do Mr. Cheesecake Sandwich Deli é muito prático de fazer e é perfeito para ampliar o paladar da criança. Se preferir, adicione maionese caseira, que irá ajudar a amenizar o gosto forte do atum. Como acompanhamento, você pode utilizar tomatinhos cerejas ou baby carrot´s, que são docinhas e tem fácil ingestão.

Bolo de caneca de banana

Bolo de banana de caneca feito no microondas é aquela opção rápida de doce para o café da manhã Foto: Werther Santana | Estadão

A banana é sempre uma boa pedida quando o assunto é um lanchinho saudável, e há várias formas de consumi-la. Uma excelente opção é um bolo de banana de caneca. Esta versão do bolo de microondas fica pronta em 3 minutos e é ideal para dar energia aos pequenos para estudarem e brincarem.

Suco de uva com água de coco

Beba este suco de uva verde com água de coco para você se manter hidratado no Carnaval Foto: Werther Santana | Estadão

Continua após a publicidade

Para hidratar e acompanhar os sanduíches e bolos dessa lista, nada melhor do que um suquinho natural, não é? Essa receita de suco de uva com água de coco vai virar queridinha do seu filho pelo sabor e refrescância. Para que a bebida fique ainda mais saborosa, reserve o suco em uma garrafinha térmica. Aproveite.