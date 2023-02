Linguine alla punatesca Foto: Leo Feltran Por Redação Paladar Linguine alla putanesca Experimente essa deliciosa massa com anchovas e alcaparras Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Um dos pratos mais conhecidos da cozinha italiana, a massa alla puttanesca se tornou popular em Roma, mas foi criada na Ilha de Ischia, no Golfo de Nápoles. De rápida preparação, esse prato é feito com uma massa longa e um molho a base de tomates, alcaparras, azeitonas, alho e pimenta. De acordo com as histórias, o nome do prato é uma derivação de “qualche puttanata”, que significa algo parecido com “qualquer bobagem”. Conforme o nome, o molho desse prato teria nascido de um improviso casual, que deu muito certo. O prato é delicioso, quase um pedido para ser provado, pelo menos, uma vez na vida. A Pizzaria Paulino nos contou o segredo dessa receita. Vai aguentar a curiosidade até testar? Acompanhe abaixo o passo a passo: