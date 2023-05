Macarrão: tudo o que você precisa saber para a macarronada perfeita

O macarrão é uma das receitas mais fáceis e versáteis que existem, ele pode ser feito de diversas formas e combinado com diversos ingredientes, atingindo os mais variados sabores. Perfeito para um almoço de domingo com a família ou um jantar mais íntimo em casa, não tem quem não concorde: a massa é uma opção coringa, principalmente pela imensa opção de sabores e combinações.

Muito ouvimos falar sobre a macarronada de domingo com a família e fomos conversar com o chef Pedro Mattos, do Pappagallo Cucina, para tirar todas as dúvidas sobre esse tema.

Macarrão ou macarronada?

Toda macarronada é feita com macarrão, mas nem todo macarrão é macarronada. A macarronada é um prato feito com macarrão, assim como acontece na bacalhoada e na peixada. No caso da massa, a macarronada consiste em um macarrão servido com molho (geralmente de tomate) e bastante queijo ralado, além de complementos como folhas de manjericão. O chef também explica que, mais do que o molho em si, a essência da macarronada é ser um prato farto, ideal para compartilhar.

Um prato perfeito para reuniões ao redor da mesa

Por ser um prato para compartilhar, a macarronada costuma ser servida na travessa e pode ter sua receita facilmente ajustada para servir de duas a 20 pessoas. É um prato que traz aconchego, vai bem com um bom vinho e que não pesa, sendo um ótimo convite para reunir pessoas queridas ao redor da mesa para dividir histórias e boas conversas por horas.

A macarronada é especial

Para os italianos, a macarronada é um prato repleto de afetividade, que faz lembrar a casa da nonna e os bons almoços de domingo. Mas, independentemente da ascendência de cada um, a macarronada é um prato saboroso, simples de ser feito, que pode ser adaptado de acordo com o seu paladar.

Segredo para a macarronada perfeita

Para o chef Pedro Mattos, o segredo da macarronada perfeita está nos bons ingredientes e na boa companhia para compartilhar o prato e bons momentos.

Escolha a massa certa

A macarronada costuma ser feita com macarrões que possam ser enrolados no garfo, como spaghetti, talharim e tagliatelle, mas nada te impede de fazê-la com outro tipo de macarrão que tiver na sua casa.

Molho tradicional

Perguntamos ao chef sobre o molho que deve ser usado. Para Pedro, os mais comuns são o sugo e o pomodoro, ambos com base de tomate. O sugo é feito com passata de tomates, conquistando uma textura mais lisa e uniforme, enquanto o pomodoro leva também o tomate em pedaços.

Ótimos acompanhamentos

Uma boa macarronada pode e deve vir com um ótimo acompanhamento. O chef explica que, para manter a tradição, vale servir a macarronada junto com um bom pão italiano, que acompanhará a refeição da entrada – aposte nos antepastos, como sardela, berinjela e azeitonas – até o final, quando será utilizado para “raspar” o molho que restou no prato.

Regras do preparo

Escolher bons ingredientes é a regra número um de toda receita. Além disso, a massa precisa estar cozida al dente (siga as instruções do fabricante) e o molho e o queijo devem ser fartos, garantindo a cobertura de toda a massa, depois de servida no prato. Os ingredientes podem ser servidos separadamente, assim cada um escolhe como quer montar o seu prato ou já serem misturados na travessa, simplificando o serviço à mesa.

Agora que já sabemos todas as dicas e macetes para a macarronada perfeita, nós pedimos para alguns chefs separarem receitas de macarronadas perfeitas. Veja aqui as receitas que eles compartilharam conosco: macarrão cremoso com camarão e espinafre, espaguete com abobrinha e hortelã, bucatini à matriciana, talharim à bolonhesa, macarrão pantaneiro.

Hora de erguer as mangas e colocar a mão na massa (literalmente), para fazer uma deliciosa macarronada em casa e juntar toda a família ao redor da mesa durante o almoço de domingo. Confira:

Fettuccine ao pomodoro e fior di latte

Delicioso fettuccine ao pomodoro e mozzarella fresca. Foto: Gabriel Ávilla

Mais do que uma bola tradicional de mozzarella fresca, o fettuccine al pomodoro e fior di latte é uma das receitas perfeitas para se fazer no almoço de domingo. Criada a partir do queijo fresco adicionado à água quente, o prato nos remete ao almoço na casa de avó com a família toda reunida. O chef Thiago Sodré, da Artesanos Bakery, ensina como fazer a massa perfeita.

Espaguete com abobrinha e hortelã

Espaguete com abobrinha e hortelã Foto: Divino Fogão

Precisa colocar a fofoca em dia? Reúna os amigos e sirva essa receita de espaguete com abobrinha e hortelã, do Divino Fogão. A macarronada é perfeita para reunir a família e amigos e compartilhar fatos e fofocas, então aproveite para servir uma deliciosa macarronada e compartilhar as melhores histórias.

Bucatini à matriciana

Bucatini à matriciana Foto: Mário Rodrigues

Que tal fazer uma macarronada com um molho tradicional italiano? O bucatini à matriciana, também conhecido como “Bucatini all’Amatriciana” é uma receita que leva muito molho de tomate, queijo e um ótimo tempero de sal e pimenta. A chef Fernanda Veiga, do restaurante Sta. Matta, ensina o modo de preparo dessa receita.

Talharim à bolonhesa

Talharim à bolonhesa Foto: Vitor Faria

Essa é para quem curte a macarronada tradicional mesmo. O chef Heaven Delhaye, do Nonna per Heaven, conta todos os segredos para fazer um incrível talharim à bolonhesa. Servido com carne moída, linguiça toscana e azeitonas, a dica do chef é harmonizar essa macarronada com um bom vinho.

Macarrão pantaneiro

Macarrão pantaneiro Foto: Rodolfo Regini

O macarrão pantaneiro, receita do chef Marco Aurélio Sena, do Tantin Bar, é uma opção para quem quer fugir do tradicional sem abandonar o molho vermelho. Feito com caldo de carne, linguiça e cerveja. Essa macarronada é uma ótima opção para o almoço de família.

Macarrão cremoso com camarão e espinafre

Macarrão cremoso com camarão e espinafre Foto: Gabi Junqueira

O macarrão cremoso com camarão e espinafre, como já diz o próprio nome, é aquela receita extremamente cremosa. Ideal para um jantar romântico, essa receita, da chef Gabi Junqueira, é fácil e pode ser acompanhada de um vinho branco.

Espaguete ao sugo gratinado

Espaguete ao sugo gratinado Foto: Restaurante Carat

Que tal sair da mesmice e escolher um dia da semana para fazer uma refeição diferente? O espaguete ao sugo gratinado é uma ótima opção. O Carat restaurante ensina esse prato ideal para um jantar romântico durantes noites frias.