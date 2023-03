Manjar branco Foto: VegTube Por Redação Paladar Manjar de coco Feito de coco e servido com ameixa preta, o manjar de coco é uma sobremesa de cair o queixo Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 8 porções

Manjar de coco, mais conhecido como manjar branco, é uma sobremesa tradicional em diversos países, principalmente no Brasil e na América Latina. Feito a partir de uma mistura de leite, açúcar e amido de milho é uma receita bem fácil de ser feita. Acredita-se que a receita foi trazida para a América Latina pelos espanhóis no século XVI, já que é uma sobremesa popular no México, Peru, Colômbia e outros. No Chile, por exemplo, é conhecido como “manjarate”. No Peru chamam de “manjarblanco” ou “dulce de leche” - por ser feito com leite. Bem versátil, o manjar branco leva, tradicionalmente, ameixas pretas. Essa versão da chef Ive Luz é nessa linha, caracterizando bastante o gosto delicioso. Fácil de preparar, requer paciência e atenção para evitar que o creme grude ou forme grumos. Venha conferir o modo de preparo para atingir o ponto perfeito da sobremesa que todos amam!