Churros com doce de leite ou chocolate cremoso; seja qual for a combinação esta receita fica uma delícia Foto: Leo Feltran Por Redação Paladar Massa de churros Todos os passos para você aprender a fazer churros crocantes que combinam bastante com doce de leite Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 20 porções

Churros é aquele doce que combina com qualquer acompanhamento que desejar, seja doce de leite, brigadeiro, caramelo, creme de avelã ou chocolate A crocância do petisco frito é algo sem igual e acaba atraindo os paladares de todas as idades. E, hoje, trouxemos uma versão de churros feita pelo Veloso Bar, que é aconselhado o acompanhamento de doce de leite líquido ou de creme de avelã tipo Nutella.