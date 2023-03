Mango Matcha, do The Coffee Foto: Artur Ribas Por Redação Matcha Mango / The Coffee Uma bebida em que o sabor suave e refrescante da manga acompanha o gosto marcante do matcha Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

O matcha é uma bebida muito apreciada pelos japoneses que vem conquistando os brasileiros por conta do sabor e por ser um potente antioxidante. Ele é feito a partir das folhas mais jovens da planta Camellia Sinesis, que são moídas e dão origem ao um pó muito fino. Na receita do The Coffee a adição da manga confere sabor tropical e refrescante à bebida.