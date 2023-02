Milk-shake de paçoca Foto: Marinho Por Redação Paladar Milk-shake de paçoca Confira a receita do delicioso milk-shake de paçoca do Davvero Gelato Tradizionale, shake delicioso com gostinho de amendoim Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Paçoca é uma delícia, milk-shake também. Não tem como um milk-shake de paçoca ser ruim, não é mesmo? Aprenda como fazer milk-shake de paçoca com a deliciosa receita servida no Davvero Gelato Tradizionale. O resultado é exatamente o que o nome promete: um milk-shake delicioso com aquele gostinho de paçoca que remete à infância. A receita de milk-shake de paçoca do Davvero é feita com gelato, sorvete italiano feito com menos adição de gordura e pouca incorporação de ar, que tem uma textura mais macia. Contudo, você pode usar o sorvete tradicional que também fica uma delícia. Acompanhe o passo a passo: