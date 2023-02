Um molho de tomate pelado que vai muito bem com um prato de massa Foto: TABA BENEDICTO Por Redação Paladar Molho rapidinho de tomate pelado Faça um acompanhamento para sua massa bem fácil e rápido Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

Este molho feito com tomate pelado fica pronto em poucos minutos e é uma ótima opção para acompanhar aquela massa à noite, depois de um longo dia de trabalho. Para você ter uma ideia, a chef Mariana Fonseca prepara esse molho vermelho com macarrão naqueles momentos em que o filho de seis anos pede algo para comer perto da hora de dormir, jurando de pé junto que está com fome mesmo depois de já ter jantado. Então, se você procura um molho de tomate que seja rápido e fácil, chegou na receita certa.