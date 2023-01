Essa receita de moqueca de banana-da-terra é vegana e muito saborosa. Todo mundo deveria experimentar.

O Paladar buscou esse passo a passo com a chef Maddalena Stasi, do restaurante Mercearia do Conde, para que você não fique só na vontade e tenha a oportunidade de fazer em casa.

Não perca tempo e mão na massa! Confira:

Moqueca vegana de banana-da-terra Foto: Romulo Fialdini

Ingredientes Moqueca 2 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem

1 pimentão vermelho bem picado

1 cebola média picada

1 tomate sem pele e sem semente picado

1 dente de alho picado

1 colher (chá) de gengibre picado

½ pimenta dedo-de-moça picada

1 litro de leite de coco

5 colheres (sopa) de azeite de dendê

2 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem

1 cebola média picada

5 bananas da terra bem maduras cortadas em cubos de 4 cm

1 colher (sopa) de coentro picado

1 colher (sopa) de cebolinha picada Farofa de cenoura ½ xícara (chá) de azeite de oliva extra virgem

1 xícara (chá) de cenoura ralada

1 colher (chá) de açafrão em pó

1 colher (chá) de gengibre picada

1 xícara (chá) de farinha de mandioca grossa Preparo Moqueca 1 Em uma panela média, aqueça o azeite e acrescente o pimentão, a cebola, o tomate, o alho, o gengibre e a pimenta.

2 Cozinhe em fogo brando por, aproximadamente, 5 minutos, ou até a cebola ficar transparente.

3 Adicione o leite de coco, sempre mexendo, e deixe levantar fervura.

4 Deixe ferver por, aproximadamente, 10 minutos e retire o resíduo que vai se acumulando na borda com uma concha.

5 Adicione o azeite de dendê e deixe cozinhar por mais 5 minutos.

6 Prove, ajuste o sal e reserve.

7 Em uma panela média, aqueça o azeite, acrescente a cebola e refogue por 5 minutos ou até ficar transparente.

8 Acrescente a banana, mexa rapidamente e despeje o molho que reservamos.

9 Deixe ferver por, aproximadamente, 4 minutos, acrescente o coentro e a cebolinha, misture bem e retire do fogo.

2 Acrescente o açafrão, a farinha e sal a gosto.

3 Deixe cozinhar por 3 a 4 minutos, mexendo bem.

4 Retire do fogo e sirva com a moqueca.

