Moranga com frango cremoso

1 . Abra uma tampa na parte superior da abóbora e limpe-a em água corrente, removendo com uma colher as sementes.

2 . Em uma panela grande com tampa, coloque a abóbora, preencha com água e deixe cozinhar por, aproximadamente, 1 hora ou até que ela esteja macia, verificando sempre a água para não secar.