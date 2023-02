Morangos flambados com sorvete Foto: Casa Santa Luzia Por Redação Paladar Morangos flambados com sorvete Um doce fácil e muito elegante Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 2 porções

Está em busca de uma sobremesa elegante e muito saborosa? Então, você está no lugar certo. Essa receita de morangos flambados com sorvete da Casa Santa Luzia é fácil de preparar, leva poucos ingredientes e tem tudo para surpreender amigos e familiares que experimentarem essa maravilha. Flambados com conhaque, os morangos ainda levam uma pitada de pimenta preta, para ficarem ainda mais saborosos. Ficou com água na boca, né? Experimente!