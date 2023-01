Se você é fã de frutos-do-mar ou é uma pessoa curiosa e gosta de coisas diferentes, essa é para você.

O Paladar buscou com o chef Lucas Bassoleil, do restaurante avec, essa receita deliciosa que é chamada de moules et frites.

Aproveite a chance de comer um mexilhão de chef na sua casa. Confira:

Moules et frites Foto: Ricardo D’angelo

Ingredientes 150 g de cebola

200 g de tomate

20 g de alho

10 g de salsa

5 g de coentro

25 g de pimenta-dedo-de-moça

150 ml de leite de coco

150 ml de vinho branco

40 g de manteiga

2 g de cúrcuma

Sal a gosto

15 mexilhões

Pimenta-do-reino branca a gosto Preparo 1 Retire a semente da pimenta-dedo-de-moça e corte todos os ingredientes - alho, cebola, salsa, coentro, pimenta-dedo-de-moça - em cubos pequenos.

2 Em uma frigideira quente coloque a manteiga.

3 Assim que derreter, junte o alho, a cebola, o coentro e a pimenta-dedo-de-moça.

4 Deixe refogar por uns 2 minutos e junte em seguida o restante dos ingredientes, com exceção dos mexilhões.

5 Assim que levantar fervura, coloque os mexilhões fechados.

6 Quando os mexilhões abrirem, retire do fogo e sirva em seguida com batatas fritas. Veja mais

Gostou? Confira mais receitas:

+Ceviche de camarão

+Camarão com arroz de coco e legumes

+Peixe frito com molho tártaro