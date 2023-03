Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria.

2 . Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria.

Quando derretido, misture a gema no chocolate quente.

3 . Quando derretido, misture a gema no chocolate quente.

Bata as 2 claras em neve até que fique bem aerado e firme.

4 . Bata as 2 claras em neve até que fique bem aerado e firme.