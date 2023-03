Mousse de chocolate, com raspas de chocolate por cima, servido em uma tigela de vidro em formato de coração, com bolinhas em seu contorno. A tigela está servida em cima de uma tábua redonda de madeira. Ao lado do recipiente, há uma colher de sobremesa com cabo de bambu. Foto: Verde Campo Por Redação Paladar Mousse de chocolate nutritivo Mate sua vontade de um docinho com uma receita gostosa e saudável Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Essa receita é especial para aqueles que amam comer um docinho durante a semana, mas não querem apostar em nada muito gorduroso ou com muitas calorias. A receita é bem simples, levando iogurte natural, chocolate 70% e leite de coco. O iogurte natural é aquele ingrediente super versátil e nutritivo. Rico em cálcio, vitaminas B, C e D, também tem muitas proteínas. Por possuir um sabor neutro, pode ser usado como uma base de doces, salgados ou qualquer outra receita que vier à sua mente. Agora que você viu como esse ingrediente é ótimo para investir no cardápio, venha conferir o passo a passo dessa receita rapidinha e bem fácil de ser feita. Olhe só o modo de preparo: