Nhoque na manteiga e sálvia

2 . Posicione as batatas com casca por cima

7 . Certifique-se que a sua batata esteja fria o suficiente para que o ovo não cozinhe quando for misturado a ela, e use somente a gema, pois a clara possui muita água podendo amolecer seu preparo.

11 . Pegue a farinha do fundo e jogue por cima, misture, faça algumas dobras levando as partes de baixo para cima, mesclando tudo, até a massa ficar mais homogênea e mais lisa, como se estivesse fazendo uma farofinha. Não há necessidade de sovar, apenas vá dobrando para que a massa fique bem uniforme.

13 . Enfarinhe bem a bancada e faça pequenos rolos finos com a massa. Utilize a palma da mão para fazer uma espécie de carinho na massa com farinha para que ela fique mais lisinha e uniforme, sem a marca dos dedos. Depois, corte os nhoques com uma faca ou um cortador, em pequenos pedaços quadrados de 2 centímetros. Faça um movimento contínuo para cortar, evitando serrar a massa.