O inverno chegou antes? Veja sugestões de sopas e caldos para espantar o frio

Democráticas, as sopas podem ser feitas com grande parte dos legumes que temos à mão. E não tem jeito: fechou o tempo e baixou a temperatura, a primeira coisa que vem à cabeça quando pensamos o que comer é... sopa!

Com as temperaturas amenas que já anunciam a chegada do inverno, preparamos aqui sugestões que vão de releituras de clássicos da cozinha internacional como o Minestrone e a Sopa de Cebola aos brasileiríssimos Caldo de Mandioquinha e Sopa de Legumes.

Então, escolha sua receita e prepare uma sopa fumegante que vai aquecer sua noite e, quem sabe, o dia também. Uma tacinha de vinho acompanha!

Creme de Mandioquinha e Cupim

Creme de Mandioquinha com Cupim do chef Lierson Mattenhauer Jr Foto: Jéssica Liar I

Uma das sopas mais apreciadas pelos brasileiros, o Creme de Mandioquinha (ou batata baroa) é um clássico, uma receita fácil que pode ser servida sozinha, com frango desfiado, queijos variados e o que sua imaginação permitir. Nesta versão criada pelo chef Lierson Mattenhauer Jr., o cupim desfiado traz sustância e mais uma camada de sabor. Veja a receita abaixo.





Minestrone

Minestrone, clássica sopa italiana Foto: Olhos em Foco ICusto

Clássica sopa italiana, o Minestrone (ou minestra) é uma sopa substanciosa, graças à variedade de legumes usados na receita, como tomate, feijão, cebola, cenoura, aipo e batata. Esta receita abaixo é da Casa Santa Luzia.





Sopa de Abóbora com Pera e Roquefort

Sopa de Abóbora do restaurante Casa de Antonia usa a combinação clássica de Pera e Roquefort Foto: Estúdio Mió I Custom Credir

Sopa de Abóbora já é um dos clássicos da culinária de inverno. Com seu sabor suave, permite uma série de combinações, com cenoura, carne-seca e leite de coco, entre outras. Nesta sugestão do restaurante Casa de Antonia, a sopa chega à mesa com uma mistura sofisticada de peras caramelizadas, roquefort e sementes de abóbora.

Sopa de Cebola

Sopa de Cebola do Fôrno tem inspiração francesa Foto: Rogério Gomes ICustom Credit

Um clássico da culinária francesa, a Sopa de Cebola surpreende por seu sabor adocicado e pela quantidade generosa de borbulhas de queijo gratinado. Inspirada nesta receita, esta sugestão do restaurante Fôrno é servida no pão italiano.





Sopa de Legumes

Sopa de Legumes é opção que agrada todos os paladares Foto: Raíssa SeneI

Não tem erro: a combinação de batata, cenoura e mandioquinha é um clássico das sopas de legumes. Nesta versão do Empório São João, ela é batida no liquidificador e ganha uma textura perfeita graças pedaços de legumes acrescentados ao creme.