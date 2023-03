Ovo de páscoa de cookies and cream Foto: Bruno Nogueirão Por Redação Paladar Ovo de Páscoa caseiro de negresco Chocolate e bolacha negresco, esse ovos de Páscoa tem tudo para ser um sucesso Dificulade Fácil Tempo de preparo Reserve um tempinho Rendimento 1 porção

A história dos ovos de Páscoa é repleta de magia. Na Antiguidade, o ovo de galinha era considerado um presente por diversas culturas. Pintados com desenhos ligados à natureza, também eram cozidos com alguma erva ou raiz que podiam ser corantes naturais. Na Idade Média era comum a nobreza celebrar a Páscoa presenteando os amados com ovos feitos de ouro e cravejado de pedra preciosas. Já os ovos de galinha eram usados por rituais para a deusa Ostera, que representava a primavera, representada com ovos nas mãos e observando um coelho saltitante. Os primeiros ovos de Páscoa teriam surgido no começo do século XIX, com França e Alemanha disputando sua origem. A melhoria e a maciez do chocolate como conhecemos hoje se deu em 1876, quando o chocolatier suíço Daniel Peter desenvolveu a técnica de adição de leite ao chocolate. Para celebrar essa época e ter uma comemoração completa, a chef Mariana Helou, da Le Cordon Bleu, compartilhou uma receita de ovo de Páscoa caseiro de cookies and cream. Dá pra imaginar? Então não fique só na imaginação! Confira essa receita e seu modo de preparo: