Ovos no purgatório Foto: Lorenzo Raviolo Por Redação Paladar Ovos al purgatório Delicioso prato de ovos, molho de tomate e pães, feito por Lorenzo Raviolo Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 3 porções

Ovos no purgatório, shakshuka, menemen, ouva in purgatorio, huevos rancheros, oeufs de piperade, as variações para o nome desse prato são quase infinitas, mas todas se encontram em um mesmo ponto: a receita é bem semelhante. O shakshuka, receita tradicional do norte da África e de Israel, significa “misturado” ou “sacudido”, e é uma referência à mistura de vegetais fritos no prato. Já o menemen é um prato turco, que leva ovos, tomate, pimentão, etc. É comumente consumido no café da manhã servido com pão. Huevos rancheros é aquela receita mexicana, preparada com uma tortilla como base, e é servido com salada cru e ovos fritos. Oeufs de piperrada é a versão francesa do prato. Do País Basco, combina tomate, cebola, alho, pimenta e pimentões. Essa versão pode ou não levar os ovos, que podem ser complementados de forma mexida e misturada ao molho. Uova in purgatorio, ou ovos no purgatório, é a versão da nossa receita. O nome desse prato refere-se às almas que estão presas no purgatório, representadas envoltas em chamas. O contraste entre o branco dos ovos com o vermelho do molho dá essa sensação. Histórias à parte, essa é uma receita muito fácil de ser feita, além de ser muito gostosa. Feita com queijo, pão, tomate e ovos, ela é uma refeição ideal para uma noite mais fria. Confira o passo a passo: