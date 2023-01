Está com vontade de comer algo diferente mas está com muita pressa? Experimente essa receita de ovos com cogumelos e queijo gruýere da chef Cris Muratori e da chef Manu Boffino.

Com shitake salteado na frigideira, tomates temperados e um pouquinho de vinho, esse prato vai te surpreender pela praticidade e sabor acentuado.

O queijo gruyére ainda dá um toque especial e suculento para a receita. Vamos testar?

Ovos com cogumelos e queijo gruyére

Ingredientes Cogumelos

1 colher (sopa) de azeite

1 dente de alho

200 g de cogumelos shitake

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

50 ml de vinho branco

Cebolinha verde a gosto

Tomate temperado

1/2 lata de tomate pelado

1/2 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de coentro

Pimenta-do-reino a gosto

Ovos

4 fatias de pão de forma

6 fatias de queijo gruyére

4 ovos

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto Preparo Pré-preparo 1 Pré aqueça o forno a 180°C.

2 Higienize os cogumelos.

3 Corte-os em tiras e reserve.

4 Lave bem, pique e seque a cebolinha verde e o coentro.

5 Pique a cebola e o alho. Veja mais Cogumelos Shitake 1 Aqueça o azeite em uma frigideira e salteie o alho.

2 Adicione os cogumelos shitake e refogue até que o líquido que se formou na frigideira tenha reduzido.

3 Tempere com sal e pimenta.

4 Regue com o vinho e conserve em fogo alto até evaporar todo o álcool.

5 Desligue o fogo e adicione a cebolinha verde picada.

6 Reserve.

7 Tomate temperado

8 Amasse o tomate pelado, com um amassador de legumes ou com um garfo, até obter um purê pedaçudo.

9 Junte o azeite e o coentro picado e misture bem.

10 Tempere com sal e pimenta. Veja mais Ovos 1 Em um refratário untado com azeite, coloque primeiro as fatias de pão e pressione para preencher todo o fundo.

2 Espalhe por cima o tomate temperado e cubra com as fatias de queijo gruyére.

3 Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 8 minutos.

4 Retire do forno e distribua o refogado de cogumelos sobre o queijo, formando uma cavidade para cada ovo.

5 Quebre os ovos, um de cada vez, em uma tigela.

6 Transfira para as cavidades e tempere com sal e pimenta. Veja mais

